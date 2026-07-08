রাজধানীতে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে গুলি, ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে গুলির ঘটনায় বিদেশি পিস্তলসহ মো. কাওছার ভূঁইয়া ওরফে শান্ত ওরফে এসবি (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্বশত্রুতার জেরে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ হামলা চালানো হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টা ১০ মিনিটে মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরে মেট্রোরেলের পিলার নম্বর ২৫২ ও ২৫৩-এর মধ্যবর্তী চৌরঙ্গী মার্কেটের দক্ষিণ পাশে গুলির শব্দ শুনে টহলরত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় কাওছার ভূঁইয়াকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ব্যবহৃত কার্তুজ, দুটি তাজা কার্তুজ এবং একটি ফায়ার্ড বুলেট সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আহত ব্যক্তি সাইফুল ইসলাম সিজু (৪০) মিরপুর-১০ নম্বর সেনপাড়া পর্বতা এলাকার বাসিন্দা এবং মিরপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। পাশাপাশি তাঁর একটি ইন্টারনেট সেবার ব্যবসা রয়েছে।
মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহত ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করেছেন।
ডিএমপির দাবি, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, গ্রেপ্তার কাওছার ভূঁইয়া দীর্ঘদিন ধরে সাইফুল ইসলাম সিজুকে হত্যার পরিকল্পনা করে আসছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভুক্তভোগীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর আস্থা অর্জন করেন।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন হামলার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীর পাশে বসে চা পান করেন। পরে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সহযোগীদের সহায়তায় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সাইফুল ইসলাম সিজুকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
ডিএমপি আরও জানায়, মিরপুর-১০ এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জেরেই এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার কাওছার ভূঁইয়াকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় অস্ত্র আইনের একটি মামলায় চার্জশিটভুক্ত আসামি হিসেবেও নাম রয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
গতকাল ঢামেক হাসপাতালে আহত সাইফুল ইসলামের শ্যালক সাইদুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার রাতে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ৩ থেকে ৪ জন দুর্বৃত্ত তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে সাইফুল ইসলামের দুই পা ও কোমরে গুলি লাগে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
সাইদুল ইসলাম আরও জানান, হামলার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করে শান্ত ভূঁইয়া নামে এক যুবককে অস্ত্রসহ আটক করে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, সাইফুল ইসলামের দুই পা ও কোমরে গুলি লেগেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় উগ্রবাদী সংগঠনের কার্যক্রমে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার ছয়জনের মধ্যে দুই আসামিকে ফের তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। অপর চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ১২ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।২ মিনিট আগে
খুলনার সোনাডাঙ্গা মডেল থানার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. এমএম মজিবর রহমানের স্থায়ী জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার খুলনা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ আদেশ দেওয়া হয়।১৮ মিনিট আগে
কক্সবাজারের উখিয়ায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি বার্মিজ প্রজাতির অজগর উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশন এলাকা এবং অন্যটি হলদিয়াপালং বিটের ক্লাসাপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে অজগর দুটি সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হয়েছে।২৭ মিনিট আগে
টানা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে ভোলার মনপুরায় মেঘনার পানি বিপৎসীমার ২৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উপকূলের ভেড়ির বাইরে নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চল ৩-৪ ফুট জোয়ারে প্লাবিত হয়েছে।৩০ মিনিট আগে