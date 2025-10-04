গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর দুপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার চাষীরহাট ইউনিয়নের সাহারপাড় গ্রামে।
গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় শনিবার ভোরে গুলশানের ১১৮ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়, আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর দুপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার চাষীরহাট ইউনিয়নের সাহারপাড় গ্রামে।
গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় শনিবার ভোরে গুলশানের ১১৮ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়, আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজী মিয়া (৬৫) নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৪ অক্টোবর) বিকেলে শহরের সাতানীপাড়া এলাকার হরিজন পল্লীর পেছনের একটি ডোবা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মোতালেব পার্শ্ববর্তী গোপালবাড়ী এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।১৩ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপহরণ চক্রের মূল হোতা নুরুল ইসলাম মুন্নাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৫। তিনি হত্যা, মাদক, অপহরণ, অস্ত্রসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে টেকনাফ সদর নতুন পল্লানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৬ মিনিট আগে
দেড় মাস আগে তাইযুদ্দিন আকন নামের এক ভূমি ব্যবসায়ী ওই মাঠটির পার্শ্ববর্তী ফসলি জমি ভরাটের জন্য খননযন্ত্র (ড্রেজার) দিয়ে বালু তোলেন। এ সময় পানি ফেলা হয় স্কুলের মাঠে। সেই পানিতেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।১৭ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে শহীদ ভবানী প্রসাদ সাহা সরকারি কলেজের বিভিন্ন প্রজাতির ২১টি গাছ নামমাত্র মূল্যে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, কোনো প্রকার প্রচারণা ছাড়াই পিতা-পুত্রের অংশগ্রহণে গোপনে গাছগুলো বিক্রি করা হয়েছে।২০ মিনিট আগে