গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আহসান হাবিব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
আহসান হাবিব ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তারের পর দুপুরে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠানো হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

ব্যারিস্টার আহসান হাবিব ভূঁইয়া আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উপজেলার চাষীরহাট ইউনিয়নের সাহারপাড় গ্রামে।

গুলশান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবু বকর সিদ্দিক বলেন, গত ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় শনিবার ভোরে গুলশানের ১১৮ নম্বর রোডের একটি বাসা থেকে আহসান হাবিব ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়, আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গুলশানঢাকা জেলাঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাআওয়ামী লীগ
