ডেমরায় উল্টোপথে আসা ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল চালক নিহত

রাজধানীর ডেমরায় উল্টো পথে আসা ট্রাকচাপায় এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ডেমরা রোডের দেল্লা ও পাইটি এলাকার মাঝামাঝি স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রাশেদুল ইসলাম জানান, তিনি অটোরিকশা চালিয়ে যাওয়ার সময় ডেমরার পাইটি এলাকায় অনেক লোকজনের ভিড় দেখতে পান। এগিয়ে গেলে জানতে পারেন, ট্রাক একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দিয়েছে। তখন স্থানীয়রা ও পুলিশ আহত মোটরসাইকেল চালককে তাঁর অটোরিকশায় উঠিয়ে দেন। এরপর তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ডেমরা থানা–পুলিশ তদন্ত করছে।
এদিকে ডেমরা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রুবেল হাওলাদার জানান, যাত্রাবাড়ী-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে একটি ট্রাক উল্টো পথে যাচ্ছিল। দেল্লা ও পাইটি এলাকার মাঝামাঝি স্থানে ওই ট্রাকটি একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। মোটরসাইকেল চালক ট্রাকের চাকা পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে ট্রাকের নিচ থেকে তাকে বের করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এসআই আরও জানান, ঘটনার পরপরই ট্রাকচালক পালিয়ে গেছে। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।
শরীয়তপুর সদর উপজেলায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ভোরে সদর উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়নের সিঙ্গাইরা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে বেলা ১টার দিকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় খালাতো বোনের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার পথে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৪ বছরের এক কিশোরী। শনিবার (২ মে) সকালে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে আনোয়ারা থানায় মামলা করেছেন। আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১৪ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে সম্প্রতি করা রং বৃষ্টির পানিতেই ধুয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে নিম্নমানের কাজ ও তদারকির ঘাটতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা...১৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমেই বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার দ্বৈত চাপে পড়ছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী ডলার-সংকট এবং আমদানিনির্ভরতা দেশের উৎপাদন, কৃষি ও পরিবহন খাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। এই বাস্তবতায় অর্থনীতি কি সাময়িক ধাক্কা সামাল দিচ্ছে, নাকি ধীরে ধীরে৪৪ মিনিট আগে