দিনদুপুরে বাবার কাছ থেকে মেয়েকে অপহরণ, গ্রেপ্তার তরুণ কারাগারে

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ২৩: ৫৫
অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় দিনদুপুরে প্রকাশ্যে বাবার কাছ থেকে মেয়েকে ছিনতাইয়ের পর অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত লামীন ইসলামকে (১৯) আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। আগামীকাল রোববার তাঁর রিমান্ড আবেদনের শুনানি হবে।

গ্রেপ্তার লামীন গাজীপুরের কালিগঞ্জ থানাধীন রায়েরদিয়া উলুখোলা গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

শনিবার ডিএমপির উত্তরা পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোর্শেদ আলম জানান, গাজীপুরের পূবাইল থানা এলাকা থেকে শুক্রবার দুপুরে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গত ২২ এপ্রিল দুপুরে উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ৫ নম্বর সড়ক থেকে ওই স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করা হয়।

ওসি মোর্শেদ বলেন, ‘লামীনকে আজ (শনিবার) ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে পাঠানো হয়েছে। কাল (রোববার) তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড শুনানি হবে।’

এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মির্জা তারেক আহমেদ বেগ বলেন, ‘ঘটনার দিন ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী ক্লাস পরীক্ষা শেষ করে বাবার সঙ্গে বাসায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে লামীন ইসলামসহ অজ্ঞাতনামা ৭–৮ জন জোরপূর্বক ওই ছাত্রীকে তার বাবার কাছ থেকে অপহরণ করে প্রাইভেটকারে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে উত্তরা পূর্ব থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।’

তিনি বলেন, ‘তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় গাজীপুরের পূবাইল থানা এলাকা থেকে অপহরণকারী মূল হোতা লামীন ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সঙ্গে ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপহরণের ঘটনায় পলাতক বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’

