আশুলিয়ার পোশাক কারখানার আগুন ৪ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
সাভারের আশুলিয়ায় পলমল গ্রুপের পোশাক কারখানার আগুন চার ঘণ্টা পর নেভাতে সক্ষম হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট কাজ করে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।
আজ সোমবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে জামগড়ায় অবস্থিত পলমল গ্রুপের আয়েশা ক্লোথিং লিমিটেড কোম্পানি নামের কারখানার আটতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে কারখানার শ্রমিকেরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে সাভার ও আশুলিয়ার বিভিন্ন স্টেশন থেকে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ফায়ার সার্ভিস সংবাদ পায় দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে। ১২টা ৩৮ মিনিটে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। বেলা সোয়া ৩টার দিকে দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আর বিকেল ৪টার দিকে আগুন পুরোপুরি নেভানো সম্ভব হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই বলে নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস। তবে আগুনের তীব্রতায় আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
পলমল গ্রুপের কাটিং সেকশনের কর্মী হাবিবুর রহমান বলেন, ‘বেলা ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে আগুন লাগার পর আমাদের দ্রুত নিচে নেমে যেতে বলা হয়। পরে নিচে নেমে জানালা দিয়ে দেখি অনেক ধোঁয়া বের হচ্ছে। যানজটের কারণে ফায়ার সার্ভিস দেরিতে পৌঁছায়, ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটির দোতলায় ফিনিশিং গোডাউন রয়েছে। যেখানে শিপমেন্টের জন্য মালামালগুলো রেডি করা থাকে। সেখানে কার্টন দিয়ে ভর্তি। সেই সেকশনেই আগুন লেগেছে।’
আরেক শ্রমিক মো. জিবাত হোসেন বলেন, ‘ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই নিচে নেমে আসি। সব শ্রমিক সুস্থভাবেই বের হয়ে এসেছেন। তবে ফায়ার সার্ভিস ৪০-৪৫ মিনিট পর এসেছে। তারা আরও আগে এলে ক্ষতি কম হতো।’
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ঢাকা জোন-৪-এর উপসহকারী পরিচালক মো. আলাউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘৯টি ইউনিট কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আটতলা কারখানা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ওয়্যারহাউসে আগুন লেগেছিল। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনই বলা যাচ্ছে না। এটা তদন্ত করে জানাতে হবে। আর ক্ষতির বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ নিরূপণের কাজ করছে। তারা হিসাব করে জানাবে। যানজট থাকার কারণে আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি হয়েছে।’
