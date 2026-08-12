Ajker Patrika
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ঢাকা

হত্যা মামলায় ছিনতাইকারীর যাবজ্জীবন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হত্যা মামলায় ছিনতাইকারীর যাবজ্জীবন
প্রতীকী ছবি

পুরান ঢাকার সিদ্দিকবাজারে মুদিদোকানি আব্দুল কুদ্দুসকে হত্যার দায়ে এক ছিনতাইকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. সাদেকীন হাবিব বাপ্পী এ মামলার রায় দেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ছিনতাইকারী হলেন মাসুম মিয়া ওরফে কালু। তাঁকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও করা হয়েছে। অর্থ পরিশোধ না করলে তাঁকে আরও এক বছর কারাভোগ করতে হবে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। রায়ে এই মামলার আরেক আসামি ইউনুস মিয়াকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. আবুল কাশেম এই রায়ের তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।

রায় ঘোষণার আগে দুই আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। রায়ের পর দণ্ডিত আসামি মাসুমকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। অপর আসামিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, ২০১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ভোরে কামরাঙ্গীরচরের মুদিদোকানি আব্দুল কুদ্দুস নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীর গ্রামের বাড়িতে যেতে রিকশায় সায়েদাবাদ যাচ্ছিলেন। পথে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সিদ্দিকবাজার এলাকায় পৌঁছালে দুই ছিনতাইকারী তাঁর রিকশার গতি রোধ করে। তারা কুদ্দুসকে ছুরিকাঘাত করে তাঁর সঙ্গে থাকা জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় কুদ্দুসের চাচাতো ভাই মো. কামাল হোসেন সেদিনই বংশাল থানায় হত্যা মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর দুই আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ২০১৭ সালের ৭ মার্চ দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার বিচার শুরু হয়।

বিষয়:

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