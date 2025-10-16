রূপনগরে অগ্নিকাণ্ড: তদন্তে ফায়ার সার্ভিসের ৭ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিকের গুদামে ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ঘটনার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
কমিটির সদস্যরা অগ্নিকাণ্ডের উৎস, আগুন নিয়ন্ত্রণে সময়ক্ষেপণসহ যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখবেন বলে জানান তিনি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেইন্যান্স) সভাপতিত্বে ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন, বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইয়াছির আরাফাত খান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা জোন-০২-এর উপসহকারী পরিচালক অতীশ চাকমা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-এর পিও কাম অ্যাডজুটেন্ট মো. সাইদুল আলম চৌধুরী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঢাকা-২৩-এর ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর সোহরাব হোসেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, মোহাম্মদপুরের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. ফসির উদ্দিন এবং সদস্যসচিব হলেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকার উপপরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন।
