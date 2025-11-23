Ajker Patrika

শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
মাদারীপুরের শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় আছুরা বেগম (৫৫) নামের এক নারী মারা গেছেন। তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানা গেছে। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে শিবচর উপজেলার মাদবরচর-কাঁঠালবাড়ি সীমান্তবর্তী দেওয়ানকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আছুরা বেগম কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের দেওয়ানকান্দি এলাকার করিম শেখের স্ত্রী।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রকিবুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করেছে। শুনেছি ওই নারী মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ৩টার দিকে মাদবরচর-কাঁঠালবাড়ি সীমান্তবর্তী এলাকা দেওয়ানকান্দিতে রেললাইনের পাশে এক নারীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দিলে মরদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

