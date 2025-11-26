মুগদায় বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ ৫ ডাকাত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মুগদার গ্রিন মডেল টাউন এলাকা থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে বিদেশি পিস্তল-গুলি, ম্যাগাজিন, প্রাইভেট কার, অন্যান্য আলামতসহ সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মুগদা থানা-পুলিশ। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. জসিম (২৩), মো. বাবু ইসলাম (২৬), মো. জুম্মান আলী (২২), কাজী এহসান আহাম্মদ (৩০) ও মো. আল আমিন (২৪)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মুগদা থানাধীন গ্রিন মডেল টাউন এলাকায় পুলিশের টহল কার্যক্রম পরিচালনাকালে একটি সন্দেহভাজন প্রাইভেট কার দেখতে পান। এ সময় পুলিশ উক্ত প্রাইভেট কারে থাকা পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বললে তাঁদের কথাবার্তা অসংলগ্ন মনে হয়। সন্দেহজনক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন কৌশলে গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট কিছু একটা ফেলে আসেন।
এ সময় পুলিশের আরও একটি টহল দলকে বিষয়টি অবগত করলে তারাও ঘটনাস্থলে আসে এবং বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট অভিযান পরিচালনা করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ফেলে দেওয়া একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও ছয় রাউন্ড পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা হয়। পরে প্রাইভেট কার তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত একটি সুইচ গিয়ার চাকু, ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ২৫ হাজার টাকা ও ছয়টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়েছে বলেও জানায় ডিএমপি।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম জয় (২৫)। তিনি গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামাল সরকারের ছেলে।
জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চৌদ্দকাউনিয়া গ্রামের জামালের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজনের বিরোধ ছিল। বেশ কয়েকবার বেকু হাসান ও হোগলাকান্দির লালু গ্রুপের লোকজন জামালের পরিবারের ওপর হামলা চালায়।
সর্বশেষ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চৌদ্দকাউনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় বেকু হাসানের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী হামলা চালায় জামালের ছেলে জয়ের ওপর। এ সময় তারা তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত জয়ের বাবা জামাল সরকার বলেন, ‘আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি এর বিচার চাই। আমি থানায় মামলা করব।’
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘একজন নিহতের খবর জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থায় থাকব আমরা। অচিরেই তারা গ্রেপ্তার হবে।’
সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনার তীরে চট্টগ্রাম থেকে ভাড়ায় আনা জাহাজ কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার নজরুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে ১৫ দিন ধরে উপজেলার কাদিরগঞ্জ এলাকার মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কাটা হয়। গতকাল মঙ্গলবার জাহাজের মালিক রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় ছাত্রদলের সাবেক নেতাসহ সাতজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।
গ্রেপ্তার নজরুল ইসলাম নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরবগুলা গ্রামের ইমানুল হকের ছেলে।
জানা যায়, সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের ছেলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি শাহাদাত হোসেন সিন্ডিকেট করে চট্টগ্রাম থেকে ডাম্ব বার্জ (ডিবি) নামের একটি জাহাজ ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা এক মাসের চুক্তিতে (১ নভেম্বর) ভাড়া করে নিয়ে আসেন।
পরের শাহাদাতের নেতৃত্বে মো. জাফর, ইকবাল হোসেন, নজরুল ইসলাম, এমদাদুল হক, জাফর মিয়া, হোসেনসহ ১০-১৫ জনের একটি সিন্ডিকেট কাদিরগঞ্জ এলাকায় মেঘনা নদীর তীরে এইচবি হারুন অ্যান্ড ব্রাদার্স মেঘনা শিপইয়ার্ডে জাহাজটি কেটে বিক্রি করেন। গত রোববার মোবাইল ফোনে পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে বিষয়টি জানতে পারেন রাকেশ শর্মা।
খবর পেয়ে তিনি ওই দিন রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে জাহাজ কাটার সত্যতা পান। এতে তাঁর ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাকেশ শর্মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা করেন।
ভুক্তভোগী রাকেশ শর্মা জানান, তাঁর সঙ্গে এক মাসের চুক্তিতে মো. জাফর মাল টানার জন্য জাহাজটি ভাড়া করে নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি সিন্ডিকেট করে সোনারগাঁয়ে বিএনপি নেতার ছেলে শাহাদাত তাঁদের শিপইয়ার্ডে কেটে বিক্রি করে দেন। বিষয়টি নিয়ে শাহাদাতের বাবা রফিকুল ইসলাম ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে টালবাহানা করেন। পরে তিনি মামলা করেন।
অভিযুক্ত শাহাদাত হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। পরে খুদে বার্তা দিলেও সাড়া দেয়নি। তবে তাঁর বাবা শিপইয়ার্ডের মালিক বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম জানান, বিষয়টি জানতে পেরে জাহাজ কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার তদন্ত কর্মকর্তা মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, মালবাহী জাহাজ কেটে বিক্রির ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মধ্যরাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে র্যাগিং এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে আট শিক্ষার্থীকে আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যায়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যসচিব কনক চন্দ্র রায়।
কনক চন্দ্র রায় জানান, এ ঘটনায় ইতিমধ্যে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে যে আট শিক্ষার্থীর নাম এসেছে, প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।
কনক বলেন, তদন্ত এখনো চলমান। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এই আটজনসহ আরও যাঁদের জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যাবে, তাঁদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাময়িক বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনে পরাজিত সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী অন্তু দেওয়ান (২৭ ব্যাচ), আসাদুর রহমান (৩২ ব্যাচ), আশরাফুল ইসলাম (৩২ ব্যাচ), তরিকুল ইসলাম (২৭ ব্যাচ), মেহেদী হাসান (২৮ ব্যাচ), নাঈম (৩২ ব্যাচ), মেহেদী (৩২ ব্যাচ) ও আসিফ রহমান লাবিব (২৮ ব্যাচ)।
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত পৃথক চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘আপনার বিরুদ্ধে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শের আলীকে (৩৩তম ব্যাচ, ১ম সেমিস্টার) র্যাগিং ও নির্যাতন করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে র্যাগিং-এ আপনার সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী।
উক্ত পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠু তদন্ত পরিচালনার স্বার্থে আপনাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হলো। এই আদেশ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। সাময়িক বহিষ্কারাদেশ চলাকালীন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।’
এর আগে গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) মধ্যরাতে আশুলিয়ার নলাম এলাকার একটি মেসবাসায় ডেকে নিয়ে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী শের আলীকে (৩৩ ব্যাচ) র্যাগিং এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। আহত শিক্ষার্থী শের আলী রংপুরের পীরগঞ্জের মাহমুদপুর এলাকার বাসিন্দা।
যশোর প্রতিনিধি
কানাডার ভিসা ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারক চক্র যশোরের দুই যুবকের কাছ থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা গত সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঝিকরগাছা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
ভুক্তভোগীরা হলেন যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার কালিয়ানী গ্রামের আবু সায়েমের ছেলে আলসাবা রাতুল এবং একই গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে শাকিল।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন ঝিকরগাছা উপজেলার কালিয়ানী গ্রামের নাসির উদ্দিন আলতাফ ও তাঁর স্ত্রী শাহানাজ বেগম।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বিদেশে পাঠানোর নাম করে আলতাফ ও তাঁর স্ত্রী দুজন মিলে ঢাকায় ভুয়া নামে ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনা করেন। তাঁদের খপ্পরে পড়ে সহায়সম্পদ বিক্রি ও বন্ধক রেখে ৪০ টাকা খুইয়েছেন তাঁরা। তাঁদের পরিবার এখন নিঃস্ব।
আজ বুধবার দুপুরে ভুক্তভোগী যুবক আলসাবা রাতুল আজকের পত্রিকাকে জানান, নাসির উদ্দিন আলতাফ ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তাঁকে নেপালে নিয়ে যান। আর সেখানে ভুয়া কানাডার দূতাবাসের অফিস বানিয়ে তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে আবারও নেপালে গেলে একটি হোটেলে দুই মাস তাঁকে আটকে রাখা হয়। তাঁদের চুক্তি ছিল ১৯ লাখ টাকা করে নেবে। হোটেলে আটকে রেখে বাড়িতে ফোন দিয়ে চুক্তি বাদে আরও এক লাখ করে টাকা নেন নাসির উদ্দিন আলতাফ। এরপরে কানাডার ভিসা লাগানো পাসপোর্ট হাতে দিয়ে ওই দিন নাসির উদ্দিন আলতাফ কুয়েতে পালিয়ে যান। আলসাবা রাতুল বলেন, ‘পরে বুঝতে পারি, এটা কোনো কানাডার অ্যাম্বাসি ছিল না। তারা একটি অ্যাম্বাসি অফিস বানিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে কাগজপত্র জমা নেন এবং ইন্টারভিউ নেন। যাতে আমরা সন্দেহ না করি। আমাদের যখন পাসপোর্ট হাতে দেয়, তখন দেখি—পাসপোর্ট খোলা। পরে দেশে এসে পাসপোর্ট অনলাইনে যাচাই-বাছাই করে দেখি, এটা কানাডার ভুয়া ভিসা।’
ভুক্তভোগী আরেক যুবক শাকিল হোসেনের বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, ‘নাসির উদ্দিন আলতাফ আমার ফুফাতো ভাই। তারা স্বামী-স্ত্রী বিদেশে লোক পাঠানোর ব্যবসা করে। আলতাফ এক দিন এসে বলল, ‘‘ভাই, আমার তো ছেলে নেই। আপনার ছেলে মানেই আমার ছেলে। ছেলের জন্য একটা ভালো চাকরি আছে কানাডায়। ছেলেকে কানাডায় পাঠিয়ে দিন। নাসির উদ্দিন আলতাফের কথায় বিশ্বাস করে আমার দোকানপাট, জমি-জায়গা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি সব বিক্রি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাতবারে আমি ১৯ লাখ টাকা দিয়েছি। আজ আমার আপনজন আমাকে বড় ক্ষতি করল। পথে বসাল। আমি এর বিচার চাই।’
অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে নাসির উদ্দিন আলতাফ আজকের পত্রিকার কাছে বলেন, তিনি মাধ্যম হিসেবে যোগাযোগ করে দিয়েছেন। ২০ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এটি নিয়ে বসাবসিও হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁরা নানান জায়গায় নানান কথা বলছেন।
এ বিষয়ে ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী বলেন, ‘কানাডায় পাঠানোর নামে ভুয়া ভিসা দেওয়ার একটি অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।’
