বাসে আচার খাইয়ে যাত্রীকে অচেতন, অজ্ঞান পার্টির ৫ সদস্যকে পিটুনি

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে চলন্ত বাসে এক যাত্রীকে চেতনানাশক খাইয়ে অচেতন করে টাকা লুট করার সময় অজ্ঞান পার্টির পাঁচ সদস্যকে পিটুনি দিয়েছেন বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা বাস থামিয়ে ওই পাঁচ সদস্যকে হাতিরঝিল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।
আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অচেতন বাসযাত্রী আব্দুল মান্নানকে (৪২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর গণপিটুনিতে আহত পাঁচজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
তাঁরা হলেন আব্দুর রশিদ (৪৭), কামাল হোসেন (৪৫), বেল্লাল হোসেন (২৪), নুর আলম (৪৬) ও উসমান আলী (৪০)।
হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজীব হোসেন জানান, আব্দুল মান্নানের বাড়ি বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায়। রাজধানীর উত্তরায় একটি ভবনের তত্ত্বাবধায়ক তিনি। আজ দুপুরে গুলিস্তানগামী গাজীপুর পরিবহনের একটি বাসে ওই পাঁচ ব্যক্তি তাঁকে আচারজাতীয় বস্তু খাওয়ান। খাওয়ার পরপরই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা তাঁর কাছে থাকা প্রায় ৬০ হাজার টাকা লুট করার চেষ্টা করেন। বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা তা টের পেয়ে তাঁদের গণপিটুনি দেন এবং তাঁদের কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করেন। শিক্ষার্থীরা এরপর হাতিরঝিল রেইনবো ক্রসিংয়ে বাস থামিয়ে অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের থানায় নিয়ে আসেন। গণপিটুনিতে আহত পাঁচজনকে আটক করার পর ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
রাজধানীতে চলন্ত বাসে এক যাত্রীকে চেতনানাশক খাইয়ে অচেতন করে টাকা লুট করার সময় অজ্ঞান পার্টির পাঁচ সদস্যকে পিটুনি দিয়েছেন বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা। পরে তাঁরা বাস থামিয়ে ওই পাঁচ সদস্যকে হাতিরঝিল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।
আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় অচেতন বাসযাত্রী আব্দুল মান্নানকে (৪২) ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর গণপিটুনিতে আহত পাঁচজনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
তাঁরা হলেন আব্দুর রশিদ (৪৭), কামাল হোসেন (৪৫), বেল্লাল হোসেন (২৪), নুর আলম (৪৬) ও উসমান আলী (৪০)।
হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজীব হোসেন জানান, আব্দুল মান্নানের বাড়ি বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায়। রাজধানীর উত্তরায় একটি ভবনের তত্ত্বাবধায়ক তিনি। আজ দুপুরে গুলিস্তানগামী গাজীপুর পরিবহনের একটি বাসে ওই পাঁচ ব্যক্তি তাঁকে আচারজাতীয় বস্তু খাওয়ান। খাওয়ার পরপরই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা তাঁর কাছে থাকা প্রায় ৬০ হাজার টাকা লুট করার চেষ্টা করেন। বাসে থাকা শিক্ষার্থীরা তা টের পেয়ে তাঁদের গণপিটুনি দেন এবং তাঁদের কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করেন। শিক্ষার্থীরা এরপর হাতিরঝিল রেইনবো ক্রসিংয়ে বাস থামিয়ে অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের থানায় নিয়ে আসেন। গণপিটুনিতে আহত পাঁচজনকে আটক করার পর ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৩৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ বাদী হয়ে এ মামলা করেন।২৭ মিনিট আগে
পাইপলাইনের মাধ্যমে আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।১ ঘণ্টা আগে
ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আব্দুস ছালিক (৪৫) দুই বছর আগে স্ত্রীর নামে তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তাতে ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা জমা হয়। ছেলের বিদেশের জন্য ওই টাকা তুলতে গেলে ঘটে তুলকালাম কাণ্ড। একপর্যায়ে আব্দুস ছালিক ব্যাংকে কর্মরত সবাইকে ভেতরে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ও নাশকতার মাধ্যমে জনমনে ভীতি সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাত নেতা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে