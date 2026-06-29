Ajker Patrika
ঢাকা

গত ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির বিশেষ অভিযানে রাজধানীতে ৮৭ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গত ২৪ ঘণ্টায় ডিএমপির বিশেষ অভিযানে রাজধানীতে ৮৭ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি)। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের পরিচালিত বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদীর সই করা প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমপি জানায়, গত রোববার (২৮ জুন) দিনব্যাপী পরিচালিত এ অভিযানে গ্রেপ্তারদের মধ্যে একজন তালিকাবহির্ভূত চাঁদাবাজ। এ ছাড়া সন্ত্রাসী, দস্যু, ছিনতাইকারী ও ডাকাতি সংশ্লিষ্ট অপরাধে জড়িত ৩৭ জন এবং মাদক কারবারে জড়িত ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় ডিএমপি। জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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