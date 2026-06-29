Ajker Patrika
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শেরপুর

শেরপুর সীমান্তে পাইপগানসহ আটক ১

শেরপুর প্রতিনিধি
শেরপুর সীমান্তে পাইপগানসহ আটক ১
বিজিবির অভিযানে দেশীয় পাইপগানসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার নওকুচি সীমান্ত এলাকা থেকে পাইপগানসহ মো. পিয়ার আলী (৩২) নামে একজনকে আটক করেছে বিজিবি। আজ সোমবার দুপুরে অস্ত্র আইনে একটি মামলা দিয়ে উদ্ধার করা পাইপগানসহ পিয়ার আলীকে ঝিনাইগাতী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আটক ঝিনাইগাতী উপজেলার নওকুচি কুচপাড়া গ্রামের ফজল হকের ছেলে। সোমবার সকালে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন (৩৯ বিজিবি) এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নকশী বিওপির টহলদল ঝিনাইগাতীর নওকুচি সীমান্ত এলাকা থেকে একটি পাইপগানসহ মো. পিয়ার আলীকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তি ও উদ্ধার অস্ত্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ঝিনাইগাতী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অস্ত্র, চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বিজিবির নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, একটি দেশীয় পাইপগানসহ পিয়ার আলী নামে একজনকে থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি। এ ঘটনায় অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়ের করে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

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