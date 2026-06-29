রাজধানীর পল্টনে ২৮ মামলার আসামি লালন গ্রেপ্তার

রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে মাদকের একাধিক মামলার আসামি মো. লালনকে (৩৮) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৭ জুন (রোববার) পল্টন থানা-পুলিশের অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, মো. লালন একজন কুখ্যাত পেশাদার মাদক কারবারি। তাঁর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় মাদকের ২৮টি মামলা রয়েছে।
আজ সোমবার দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার নিয়াজ মেহেদীর পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পল্টন থানা সূত্রে জানা যায়, ৩ জুন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পল্টন থানা-পুলিশের একটি দল পল্টন থানাধীন জাতীয় স্টেডিয়ামের ৪ নম্বর গেটসংলগ্ন এরশাদ গলিতে অভিযান চালায়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মো. লালন তাঁর সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যান। পরে লালনের ওই ব্যাগ তল্লাশি করে ৯ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা এবং ২০৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।
এ ছাড়া মাদক বিক্রির ২১ হাজার ৬০০ টাকা এবং একটি পেনড্রাইভ উদ্ধার হয়। এ ঘটনার পর তথ্যপ্রযুক্তি ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২৭ জুন পল্টন এলাকায় আবারও অভিযান চালিয়ে মো. লালনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মো. লালন জানায়, তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাদক সংগ্রহ করে পল্টনসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতেন।
পল্টন থানা সূত্রে আরও জানা গেছে, মো. লালনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ২৮টি মাদক মামলা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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