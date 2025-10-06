Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

পাহাড়ের সংকট নিরসনে জাতীয় সংলাপের আহ্বান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ সোমবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে খাগড়াছড়ির গুইমারায় গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন ও স্মরণসভা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সোমবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে খাগড়াছড়ির গুইমারায় গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন ও স্মরণসভা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি খাগড়াছড়ির গুইমারায় গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বালন ও স্মরণসভার আয়োজন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন। আজ সোমবার রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এই আয়োজন করা হয়। সভা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জাতীয় সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজকেরা।

আজ রাতে সংগঠনের প্রচার বিভাগের সদস্য মুর্শিদা আক্তার ডেইজীর পাঠানো এ বার্তায় এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

সভায় গুইমারায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন। ঘোষণাপত্রে তিনি বলেন, ‘খাগড়াছড়িতে একজন মারমা কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণে তিনজন নিহত এবং অন্তত ৩০ জন আদিবাসী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে, আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান উপদেষ্টার দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করছি।’

জাকির হোসেন আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত। এ জন্য সব রাজনৈতিক পক্ষ ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে একটি জাতীয় সংলাপ জরুরি।

ঘোষণাপত্রে আরও দাবি করা হয়, সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের নিরপেক্ষ তদন্তে নাগরিক প্রতিনিধি যুক্ত করে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন, নিহত পরিবারের জন্য অন্তত ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, পাহাড়ে সামরিকীকরণ নীতি পরিহার করে সিভিল প্রশাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।

অধ্যাপক মাহমুদুল সুমন বলেন, নাগরিক হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ধর্ষণের মতো একটি নিকৃষ্ট অপরাধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অধিকার আছে। আর এ ধরনের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দিয়ে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য মুশতাক হোসেন বলেন, ‘গুইমারায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের আমরা আর ফিরে পাব না। কিন্তু পাহাড়ের আদিবাসীদের যে ন্যায্যতার লড়াই, সে লড়াইয়ে তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।’

সমাপনী বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘রাষ্ট্র আদিবাসীদের সঙ্গে অস্বীকারের রাজনীতিই করে যাচ্ছে। আমরা পাহাড়ের আদিবাসীদের সংকট নিরসনে অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।’

স্মরণ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাসদের কেন্দ্রীয় সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন শুভ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

বিষয়:

খাগড়াছড়িঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনিহতঢাকাপাহাড়শাহবাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপি একাই সরকার গঠন করবে: ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

ফানুস উৎসবে বর্ণিল চট্টগ্রামের আকাশ

ফানুস উৎসবে বর্ণিল চট্টগ্রামের আকাশ