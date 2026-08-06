কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী আসামির ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী উজ্জ্বল মিয়া (৩২) নামের এক আসামি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, বিকেলে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অসুস্থ ওই বন্দীকে কারারক্ষীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনেন। চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর মামলার বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।
কারা সূত্র বলেছে, বন্দী উজ্জ্বল মিয়ার বাড়ি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বাগর কাপুড়িয়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শামসুল হক।
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