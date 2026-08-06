শজনেপাতা ছেঁড়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, বড় ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার পশ্চিম সাইতাঁড়া গ্রামের বটতলী জালিয়া পড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম রাধাসা দাস (৪২)। তিনি ওই গ্রামের বাবু রাম রায়ের ছেলে। অভিযুক্ত ভুষন রায় তাঁরই আপন ছোট ভাই। এ ঘটনায় ভুষন রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী রানিকে আটক করেছে পুলিশ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার সকালে পুকুর পাড় থেকে শজনেপাতা ছিঁড়ে ভুষন রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী রানি ওড়নার নিচে করে বাড়িতে নিয়ে যান। এটি দেখে ফেলে রাধাসার মেয়ে। পরে বাড়িতে গিয়ে মা-বাবাকে বিষয়টি জানায় সে। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি ও ধাক্কাধাক্কি হয় দুই পক্ষের মধ্যে। পরে রাত ১১টার দিকে রাধাসা এবং তাঁর ছোট ভাই ভুষন ও ভুষনের ছেলে অনিমেষ বাজার থেকে ফিরে পুনরায় বাগ্বিতণ্ডা শুরু করেন। একপর্যায়ে রাধাসার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন ভুষন রায় ও তাঁর ছেলে। পরে গুরুতর আহতাবস্থায় রাধাসাকে দিনাজপুর হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করান তাঁরা। সেখানে চিকিৎসাধীন তাঁর মৃত্যু হয়।
চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন নবী আজকের পত্রিকা বলেন, ‘গতকাল রাতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাই-ভাতিজা ও ছোট ভাইয়ের বউ মিলে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে বড় ভাইকে মেরে ফেলেছে। এ ঘটনায় ছোট ভাইয়ের বউ সাবিত্রী রানিকে আটক করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।’
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