Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ২১: ৩৬
পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ
পল্লবীতে শিশু হত্যার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধের কারণে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পল্লবী ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিক্ষোভের কারণে মিরপুর-১০ গোলচত্বর, মিরপুর-১১, মিরপুর-১২, মিরপুর-২, সনি স্কয়ার, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, তালতলা ও কালশী এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। তিনি রাজধানীবাসীকে ধীরস্থিরভাবে চলাচলের আহ্বান জানিয়ে আগারগাঁও ও ৬০ ফিট সড়কসহ বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

স্থানীয়রা জানান, শিশুহত্যার ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী। সন্ধ্যার পর থেকেই বিভিন্ন সড়কে অবস্থান নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় হত্যাকারীর দ্রুত বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে নানা স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা।

গত মঙ্গলবার দুপুরে পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশনের বি-ব্লকের একটি ফ্ল্যাট থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের ভাষ্য, পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সোহেল রানা শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করেন। পরে মরদেহ গুম করার উদ্দেশ্যে সেটি খণ্ডবিখণ্ড করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর ফ্ল্যাটের গ্রিল কেটে পালিয়ে যান তিনি। তবে তাঁর স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করা হয়। পরে একই দিন সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে সোহেল রানাকে আটক করে পুলিশ।

এ ঘটনায় শিশুটির বাবা পল্লবী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিশুটিকে কৌশলে তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে আসামিদের ফ্ল্যাটের সামনে শিশুটির স্যান্ডেল দেখতে পান তার মা। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে স্বজনেরা খাটের নিচে মাথাবিহীন মরদেহ এবং বাথরুমের একটি বালতিতে কাটা মাথা দেখতে পান।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বপ্না আক্তার জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী সোহেল রানা শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করেন। পরে মরদেহ গুম করতে গলা কেটে মাথা বিচ্ছিন্ন করে খাটের নিচে লাশ রেখে পালিয়ে যান তিনি।

আরও পড়ুন—

বিষয়:

পল্লবীধর্ষণঢাকা জেলাঅবরোধহত্যারাজধানীশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খরচাপাতি দিলে হালকাপাতলা করুম: আসামিকে দারোগা

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্য, ‘আগুন ধরে গিয়েছিল’ নেতানিয়াহুর মাথায়

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

আজ থেকেই ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু: শুভেন্দু

কমান্ডার ইন বিফ: নারায়ণগঞ্জের ‘ট্রাম্প মহিষ’ নিয়ে এবার এএফপির প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ

ময়মনসিংহে গাছে বাঁধা মাথাবিচ্ছিন্ন লাশের পরিচয় শনাক্ত

ময়মনসিংহে গাছে বাঁধা মাথাবিচ্ছিন্ন লাশের পরিচয় শনাক্ত