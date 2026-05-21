Ajker Patrika
নওগাঁ

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার
মাদ্রাসাশিক্ষক হাফেজ মমিনুল হক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি কওমি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার শিক্ষক হাফেজ মমিনুল হক (২৬)। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান।

গত মঙ্গলবার (১৯ মে) রাতে উপজেলার ইসবপুর ইউনিয়নের একটি কওমি হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এই ঘটনা ঘটার পর আজ বিকেলে মাদ্রাসার সভাপতি বাদী হয়ে ধামইরহাট থানায় মামলা দায়ের করেন।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা বলেন, ‘ছেলেকে কোরআনে হাফেজ বানানোর জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলাম। পরে জানতে পারি শিক্ষক তার সঙ্গে খারাপ কাজ করেছেন। একজন শিক্ষক কীভাবে এমন কাজ করতে পারেন? আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

মাদ্রাসার সভাপতি জানান, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী মাদ্রাসার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করছিল। অভিযোগ রয়েছে, মঙ্গলবার রাতে শিক্ষক মমিনুল হক তাকে নিজের কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরদিন বুধবার শিক্ষার্থী বিষয়টি সহপাঠীদের জানালে তারা পরিবারের কাছে অভিযোগ করে। পরে স্থানীয় লোকজন ও মাদ্রাসা কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় আজ সকালে অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা শিশু, সেই মাদ্রাসাশিক্ষক ৩ দিনের রিমান্ডেধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা শিশু, সেই মাদ্রাসাশিক্ষক ৩ দিনের রিমান্ডে

ধামইরহাট থানার ওসি মিন্টু রহমান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিযুক্ত শিক্ষককে থানায় নিয়ে আসে। মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীনওগাঁধর্ষণশিক্ষকমাদ্রাসাপুলিশগ্রেপ্তারধামইরহাটনওগাঁ সদরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খরচাপাতি দিলে হালকাপাতলা করুম: আসামিকে দারোগা

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্য, ‘আগুন ধরে গিয়েছিল’ নেতানিয়াহুর মাথায়

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

আজ থেকেই ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু: শুভেন্দু

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

হিলিতে বিকাশকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই

হিলিতে বিকাশকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই

ঈশ্বরদী ইপিজেডে পূর্বঘোষণা ছাড়াই ১১২ শ্রমিক চাকরিচ্যুত

ঈশ্বরদী ইপিজেডে পূর্বঘোষণা ছাড়াই ১১২ শ্রমিক চাকরিচ্যুত

বকশীগঞ্জে ভিজিএফ কার্ড বিএনপি নেতাদের কাছে হস্তান্তরের অভিযোগ

বকশীগঞ্জে ভিজিএফ কার্ড বিএনপি নেতাদের কাছে হস্তান্তরের অভিযোগ

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ