ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

নওগাঁর ধামইরহাটে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি কওমি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার শিক্ষক হাফেজ মমিনুল হক (২৬)। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান।
গত মঙ্গলবার (১৯ মে) রাতে উপজেলার ইসবপুর ইউনিয়নের একটি কওমি হাফিজিয়া মাদ্রাসায় এই ঘটনা ঘটার পর আজ বিকেলে মাদ্রাসার সভাপতি বাদী হয়ে ধামইরহাট থানায় মামলা দায়ের করেন।
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা বলেন, ‘ছেলেকে কোরআনে হাফেজ বানানোর জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলাম। পরে জানতে পারি শিক্ষক তার সঙ্গে খারাপ কাজ করেছেন। একজন শিক্ষক কীভাবে এমন কাজ করতে পারেন? আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
মাদ্রাসার সভাপতি জানান, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী মাদ্রাসার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করছিল। অভিযোগ রয়েছে, মঙ্গলবার রাতে শিক্ষক মমিনুল হক তাকে নিজের কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরদিন বুধবার শিক্ষার্থী বিষয়টি সহপাঠীদের জানালে তারা পরিবারের কাছে অভিযোগ করে। পরে স্থানীয় লোকজন ও মাদ্রাসা কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় আজ সকালে অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
ধামইরহাট থানার ওসি মিন্টু রহমান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিযুক্ত শিক্ষককে থানায় নিয়ে আসে। মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
দিনাজপুরের হিলিতে এক বিকাশকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ ছিনতাইকারীদের আটকের চেষ্টা চালাচ্ছে।৪ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদী ইপিজেডের একটি জাপানি গ্লাভস কারখানায় নোটিশ ছাড়াই ১১২ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা পুনর্বহালের দাবি জানান।৮ মিনিট আগে
জামালপুরের বকশীগঞ্জে ঈদ উপলক্ষে হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ ভিজিএফ কার্ডের অর্ধেক বিএনপির নেতা-কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। উপজেলা প্রশাসন তদন্তের কথা জানিয়েছে।২৫ মিনিট আগে
রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পল্লবী ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।৩৬ মিনিট আগে