হিলিতে বিকাশকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই

দিনাজপুরের হিলিতে নাজমুল হোসেন (২৭) নামের এক বিকাশকর্মীকে ছুরিকাঘাত করে দেড় লাখ টাকা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার জালালপুর ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আহত নাজমুল হোসেন বিরামপুর উপজেলার কাটলা ইউনিয়নের দাউদপুর এলাকার সুলতানের ছেলে। বর্তমানে তিনি হাকিমপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
নাজমুল হোসেন জানান, ছাতনী চারমাথা এলাকায় এক এজেন্টের কাছে টাকা লেনদেন শেষে মোটরসাইকেলে করে হিলিতে ফিরছিলেন। পথে জালালপুর ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুই দুর্বৃত্ত তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। পরে তাঁর কাছে থাকা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আহত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে।
হাকিমপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুজা মিয়া বলেন, ‘ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আহত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। ছিনতাইকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।’
