Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীতে শিশু হত্যা

প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে খুন হয় শিশুটি, নারায়ণগঞ্জ থেকে অভিযুক্ত আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ২২: ১৬
প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে খুন হয় শিশুটি, নারায়ণগঞ্জ থেকে অভিযুক্ত আটক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর পল্লবীতে আট বছর বয়সী শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত সোহেল রানাকে (৩২) আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এর আগে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে আটক করা হয়।

আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির।

আজ সকাল ৯টার দিকে পল্লবীর সেকশন-১১-এর বি ব্লকের একটি বাসা থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।

ওসি হাসান বাসির বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

রাজধানীর ‎মিরপুরে ৮ বছরের শিশুকে হত্যারাজধানীর ‎মিরপুরে ৮ বছরের শিশুকে হত্যা

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটি পরিবারের সঙ্গে পল্লবীর ১১ নম্বর সেকশনের বি ব্লকের একটি বাসায় থাকত। একই ভবনের পাশের বাসায় স্ত্রী স্বপ্না আক্তারকে নিয়ে বাস করেন সোহেল রানা। তিনি পেশায় রিকশা মেকানিক। প্রতিবেশী হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় ছিল।

মঙ্গলবার সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে হঠাৎ শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পরিবারের সদস্যরা আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পাশের বাসার দরজার সামনে শিশুটির একটি জুতা দেখতে পান তাঁরা। ভেতরে শিশুটি আছে কি না জানতে সোহেল রানার বাসার দরজায় বারবার কড়া নাড়লেও কেউ দরজা খোলেনি। এতে স্থানীয় লোকজন সেখানে জড়ো হয়। দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, শিশুটির মাথাবিহীন মরদেহ খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে ছিল। বিচ্ছিন্ন মাথা একটি বালতির ভেতর পাওয়া যায়। মাথার সঙ্গে একটি ওড়না প্যাঁচানো ছিল। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। পরে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। আগামীকাল বুধবার ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, হত্যাকাণ্ডের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনই বাসার ভেতর অবস্থান করছিলেন। বাইরে লোকজন জড়ো হলে সোহেল জানালার গ্রিল ভেঙে পালিয়ে যান। আর তাঁর স্ত্রীকে সকালে ওই বাসা থেকে আটক করা হয়। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সোহেলের অবস্থান শনাক্ত করে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে আটক করা হয়।

আজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে ঘটনার বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানিয়েছে পল্লবী থানা-পুলিশ।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জআটকঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

শিক্ষার্থীর বাসায় মিলল গৃহশিক্ষিকার বস্তাবন্দী মরদেহ

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর শুনে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

প্রতারণা করে ২০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, হজ এজেন্সির পরিচালক গ্রেপ্তার

প্রতারণা করে ২০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, হজ এজেন্সির পরিচালক গ্রেপ্তার

বকেয়া বেতনের দাবিতে ইপিআই পোর্টারদের অবস্থান কর্মসূচি

বকেয়া বেতনের দাবিতে ইপিআই পোর্টারদের অবস্থান কর্মসূচি

‘বাচ্চাকে কই রাখব’ সেই চিন্তা থেকে চাকরি ছাড়েন মায়েরা: সংলাপে বক্তারা

‘বাচ্চাকে কই রাখব’ সেই চিন্তা থেকে চাকরি ছাড়েন মায়েরা: সংলাপে বক্তারা

সিরাজগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় নারীর মৃত্যুর অভিযোগ, হাসপাতালে ভাঙচুর

সিরাজগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় নারীর মৃত্যুর অভিযোগ, হাসপাতালে ভাঙচুর