Ajker Patrika

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ৫০
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কুল পর্যায়ে দেশের প্রথম এআই প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রদর্শনী। গতকাল রোববার (১৬ নভেম্বর) প্রদর্শনীটির আয়োজন করে আধুনিক এআই প্রযুক্তিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম এক্সামবাইনারি লিমিটেড। তথ্যভিত্তিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্পূর্ণ এআই প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারফেসের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এ প্ল্যাটফর্ম।

প্রত্যক শিক্ষার্থীর জন্য এআই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যক্তি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন অংশ নেন শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক। স্কুল পর্যায়ে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে ‘এক্সামবাইনারি ফিউচার-রেডি অ্যাডাপ্টিভ লার্নিং উইথ এআই’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে তা নিয়ে সেমিনারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে এক্সামবাইনারি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) রাকিব সালেহ এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা সারজাহ ইয়াসমিন তাদের উদ্ভাবিত মাস্টারি লুপ ও উইকনেস ম্যাপিং প্রযুক্তি সবার সামনে উপস্থাপন করেন। প্ল্যাটফর্মটিতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দুর্বলতার জায়গাগুলো খুঁজে বের করে, সে অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। সেমিনারে দেখানো হয় কীভাবে অত্যাধুনিক এ প্ল্যাটফর্মে এআই প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেকচার প্ল্যান, ওয়ার্কশিট ও প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করে দিবে। শিক্ষকদের কাজের চাপ কমিয়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করাই এক্সামবাইনারির অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি, এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মা-বাবারা জানতে পারবনে তাদের সন্তানেরা অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জনে কতোটুকু এগোল বা তাদের বর্তমান অবস্থা কী।

এ বিষয়ে এক্সামবাইনারি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিটিও রাকিব সালেহ বলেন, এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক ব্যক্তি বিশেষায়িত শিক্ষা দেশের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। তারা একবিংশ শতাব্দীর লার্নিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের অ্যাকাডেমিক যাত্রাকে আরও অর্থবহ করে তোলার সুযোগ পাবেন। আর এ লক্ষ্যেই যাত্রা শুরু করে এক্সামবাইনারি। আমার চাই, দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হোক। পাশাপাশি, শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও যেন প্রযুক্তির সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের এ যাত্রায় সক্রিয় সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

এক্সামবাইনারি লিমিটেডের সহপ্রতিষ্ঠাতা সারজাহ ইয়াসমিন বলেন, এক্সামবাইনারির যাত্রা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন, বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন এবং বৈজ্ঞানিক ও তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে ধারাবাহিক উন্নয়ন করতে পারবেন। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বমানের শিক্ষা সবার জন্য সহজলভ্য কররে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র শিক্ষার্থীই নয়, পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও এক্সামবাইনারি প্ল্যাটফর্ম থেকে উপকৃত হবেন।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য অল-ইন-ওয়ান স্যলুশন এক্সামবাইনারি। প্ল্যাটফর্মটিতে মক ইন্টারভিউ দেয়া যাবে এবং বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে সমাধান নিয়ে কাজ করা যাবে। এছাড়াও, প্ল্যাটফর্মটিতে রয়েছে টেস্ট ফিচার, যেখানে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করে দেয়া হবে।

এক্সামবাইনারি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগরিদমের মাধ্যমে শিখতে পারবেন। প্ল্যাটফর্মটিতে তাদের জন্য রয়েছে প্র্যাকটিস সেশনের ব্যবস্থা এবং তা ট্র্যাক রাখার সুযোগ। এসব সুবিধার ফলে শিক্ষার্থীরা আরও দ্রুত ও কার্যকরীভাবে অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। শিক্ষকেরা এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এনসিটিবি কারিকুলাম অথবা বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী হোমওয়ার্ক ও লেকচার পরিকল্পনা করতে পারবেন।

অন্যদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিত শিক্ষার্থী তথ্য ব্যবস্থা তৈরি করতে পারবে, থাকবে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট টুলস, স্বয়ংক্রিয় প্রশাসনিক কাজের ধারা। সার্বিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে আরও দক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিহঠানের উন্নয়নে আরও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। আর অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে তাৎক্ষণিক নোটিফিকেশন পাবেন, প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, পারফরমেন্স অ্যানালিটিকস পাবেন ও লাইভ প্রোগ্রেস ট্র্যাকিং করতে পারবেন। এর মাধ্যমে অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাযাত্রাকে আরও সমন্বিত ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারবেন।

এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যের ছয়টি প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এক্সামবাইনারি এবং বাংলাদেশে প্রথমবারের মত চালু করেছে মাস্টারি-বেইজড এআই লার্নিং আর্কিটেকচার। বর্তমানে, প্ল্যাটফর্মটিতে সক্রিয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজার।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকাএআই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
বিএনপি নেতা আবুল কালাম জহিরের ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর স্ক্রিনশট। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপি নেতা আবুল কালাম জহিরের ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর স্ক্রিনশট। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা আবুল কালাম জহিরকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যার আগে ছোট কাউসারসহ ১১ জনকে দায়ী করে নিজের দেওয়া একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। আজ সোমবার রাত ১০টার পর ৩৪ সেকেন্ডের ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে মৃত্যুর আগে আবুল কালাম জহিরকে বলতে শোনা যায়, তাঁর মৃত্যুর জন্য ১১ জন দায়ী থাকবে। বিশেষ করে তাঁর আপন চাচাতো ভাই খোরশেদ, ছোট কাউসার ও তাঁর তিন ভাই, শাহ আলম ও তাঁর দুই ছেলে, স্বপন, আলমগীর ও সুমনকে দায়ী করে তিনি বলেন, ‘যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে এদের বিরুদ্ধে মামলা হবে।’

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকে এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মন্তব্য করছেন। তাঁদের দাবি, নিহত বিএনপি নেতা আগেই আশঙ্কা করেছিলেন, যেকোনো সময় তিনি তাদের হাতে খুন হতে পারেন।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার মো. আকতার হোসেন বলেন, ভিডিওটি পুলিশের নজরে এসেছে। ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত লতিফপুর এলাকার শাহ আলমের ছেলে ইমন হোসেন, মমিন উল্যাহর ছেলে আলমগীর হোসেন, নুরুল আমিনের ছেলে হুসাইন কবির সেলিমসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এর আগে একই দিন বিকেলে নিহত আবুল কালাম জহিরের স্ত্রী আইরিন আক্তার বাদী হয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় ওই ১১ জন ছাড়াও আরও দুজনকে আসামি করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, যেহেতু আবুল কালাম জহির মৃত্যুর আগেই বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন, এখন সব পরিষ্কার। কারা এই হত্যার সঙ্গে জড়িত এবং কেন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, এ বিষয়ে তাঁদের কোনো সন্দেহ নেই। জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান গ্রামবাসী ও স্বজনেরা।

এর আগে গত শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চন্দ্রগঞ্জের মোস্তফার দোকান এলাকায় আবুল কালাম জহিরকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে ছিলেন অভিযুক্ত কাউসার। এরপর রাত ৯টার দিকে তিনি ক্রিকেট খেলার একটি ভিডিও পোস্ট করে ফেসবুকে ‘আউট’ লেখেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, এটি হত্যাকাণ্ডের ইঙ্গিত হিসেবেই দেওয়া হয়েছে।

কাউসার হোসেন জানান, ভিডিওটি তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে পোস্ট করা হলেও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর দাবি, ঘটনার সময় তিনি লতিফপুর বাজারের মোস্তফার দোকানে ছিলেন এবং কালাম ভাই বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বাজারে ঘোরাফেরা করেছেন। ঘটনার কিছুক্ষণ পর অভিযুক্ত ছাত্রদলের কর্মী ফেসবুকে ‘আউট’ লিখে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। নিহতের পরিবার ওই ছাত্রদল কর্মী কাউসার হোসেনকেই হত্যার জন্য দায়ী করেছেন।

বিষয়:

গুলিলক্ষ্মীপুরবিএনপিভাইরালহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমজেলার খবরভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ১৫টি গরুবোঝাই ট্রাক ছিনতাই করেছে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র। এ ঘটনায় গতকাল রোববার রাতে অজ্ঞাতনামা ৯-১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন গরু ব্যবসায়ী চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাওসীফ। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. গুলজার আলম।

মামলায় তাওসীফ উল্লেখ করেন, ১০-১২ বছর ধরে তাঁদের গরু ব্যবসার ক্রয়-বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সুলতানগঞ্জের মো. সেলিম মিয়া। গত শনিবার সেলিম মিয়ার মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলার বাইলপাড়া হাট থেকে ২৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা মূল্যের ১৫টি গরু কেনেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার ঠাকুরমারা গ্রামের মো. সেলিম ট্রাকে (ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৫১৯৮) গরু বোঝাই করে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া বিজিবি ক্যাম্প এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়, রাত দেড়টার দিকে ট্রাকটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার সোনাকাটিয়া এলাকায় পৌঁছায়। ওই সময় মহাসড়কে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ৯-১০ জনের একটি দল লেজার লাইট দিয়ে ট্রাকটি থামানোর সংকেত দেয়। সংকেত পেয়ে চালক মো. সেলিম গরুবোঝাই ট্রাকটি থামান। ট্রাকে মাদকদ্রব্য আছে বলে চালক, হেলপার ও গরু ক্রয়-বিক্রয় প্রতিনিধিকে কিল-ঘুষি মেরে অজ্ঞাতনামা ডাকাত চক্র তাদের মাইক্রোবাসে ওঠায়। এরপর সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র তিনজনের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গামছা দিয়ে হাত-পা ও স্কচটেপ দিয়ে মুখ বেঁধে দেয়। চক্রটি তিনজনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা নিয়ে ছিনিয়ে নেয়। এ সময় সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের দুই সদস্য গরুবোঝাই ট্রাকটি চালিয়ে অজ্ঞাতনামা স্থানে নিয়ে যান।

এদিকে ট্রাকচালক, হেলপারসহ তিনজনকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে গতকাল দিবাগত ভোররাতে লালমাইয়ে সড়কের পাশে একটি ঝোপে ফেলে যায়। সকালে গরু ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি মো. সেলিম মিয়া ব্যবসায়ী তাওসীফের চাচাতো ভাই ইমতিয়াজ মাহমুদকে বিষয়টি জানান। পরে তাঁরা চৌদ্দগ্রাম থানা-পুলিশকেও জানান।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র ২৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা মূল্যের ১৫টি গরু, ২০ লাখ টাকা মূল্যের ট্রাক, তিনজনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, নগদ টাকাসহ ৪৮ লাখ ৪৫ হাজার ৩০ টাকার মালামাল লুট করে।

মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়, সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের সদস্যরা ডিবি পুলিশের পোশাক, জিন্স, ট্রাউজার ও খাকি রঙের প্যান্ট পরিহিত ছিলেন। এর মধ্যে দুজনের হাতে দুটি পিস্তল ও একজনের কাছে একটি হাতকড়া ছিল। তাঁদের বয়স ২৫-৩৫ বছর হবে। প্রত্যেকে কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন।

আজ রাতে চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, গরুবোঝাই ট্রাক ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ তাওসীফ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ডাকাত চক্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লাপুলিশডাকাতমামলাচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামছিনতাইব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশালমুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০০: ২৮
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় ঘোষণার পর বরিশালের বাবুগঞ্জে মিষ্টি বিতরণকে ঘিরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে আটজন। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) উপজেলার আগরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৩০), তিনি উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের আগরপুর গ্রামের দুলাল হাওলাদারের ছেলে এবং ইউনিয়ন শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ শেখ হাসিনার রায় ঘোষণার পর সন্ধ্যায় আগরপুর বাজারে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা মিষ্টি বিতরণ করেন। এ সময় জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি রবিউল ইসলামের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মো. আউয়াল হোসেন, মো. রাসেল ও মো. শাকিলের কথা-কাটাকাটি হয়।

একপর্যায়ে একই ইউনিয়নের রহমান হাওলাদারের ছেলে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আউয়াল হাওলাদারসহ কয়েকজন রবিউল ইসলামের ওপর হামলা চালান। হামলাকারীরা ধারালো ছুরি দিয়ে রবিউল ইসলামকে কুপিয়ে ও আঘাত করে গুরুতর জখম করেন। আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বরিশাল শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আতিকুর রহমান আল আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত রবিউল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সর্বশেষ তিনি জাহাঙ্গীরনগর (আগরপুর) ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি পদে ছিলেন। আজ মিষ্টি বিতরণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে তিনি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে আগরপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ হোসেন এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মিষ্টি বিতরণকালে কথা-কাটাকাটির জেরে সংঘর্ষে ছাত্রদল নেতা নিহত হয়েছেন। পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাছাত্রদলসংঘর্ষনিহতবরিশাল বিভাগবরিশালমানবতাবিরোধী অপরাধজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ২৬
যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত
যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পল্লবীতে দোকানে ঢুকে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়াকে যারা গুলি করেছে, তাদের তিনজনেরই মাথায় হেলমেট ছিল। যুবদল নেতার বুকে, পিঠে ও মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে সাতটি গুলি করে তারা পালিয়ে যায়। পরে লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে মিরপুর পল্লবী থানার পেছনে সি-ব্লক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়া বিক্রমপুর হার্ডওয়্যার অ্যান্ড স্যানিটারি নামের এক দোকানে ছিলেন। সেখানেই ঢুকেই তাঁকে গুলি করা হয়।

পল্লবীতে দোকানে ঢুকে গুলি করে যুবদল নেতাকে হত্যাপল্লবীতে দোকানে ঢুকে গুলি করে যুবদল নেতাকে হত্যা

ডিএমপির মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, সন্ধ্যায় পল্লবী থানা যুবদলের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে কে বা কারা গুলি করেছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান আরও বলেন, ‘আমরা একজনকে আটক করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কারণ জানার চেষ্টা করছি।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, কিবরিয়া দোকানে ঢোকার দু–তিন সেকেন্ডের মধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত দোকানে ঢুকে তাঁকে গুলি করতে শুরু করে। দুর্বৃত্তদের একজনের পরনে পাঞ্জাবি, একজনের গায়ে শার্ট ও আরেকজনের গায়ে শার্টের ওপর শীতের চাদর জড়ানো ছিল। প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট ও মুখে মুখোশ ছিল। এ সময় দোকানে ৯ জন ছিলেন। দুর্বৃত্তদের একজন কিবরিয়াকে গুলি করতে শুরু করলে ভয়ে দোকান থেকে আগের লোকজন বেরিয়ে যান। আর দুজন লুকিয়ে পড়েন। কিবরিয়াকে দুজন এলোপাতাড়ি গুলি করে। এ সময় কিবরিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁকে আরও তিনটি গুলি করে দুর্বৃত্তরা দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বিষয়:

গুলিপল্লবীঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগযুবদলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় যেভাবে তুলে ধরল বিশ্ব গণমাধ্যম

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপির ৫ বছরের জেল

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে আন্তনগর ট্রেনে চালের বস্তায় পিস্তল, বুলেট ও ককটেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

মৃত্যুদণ্ডের পর শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছে আবারও ফেরত চাইল সরকার

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

বগুড়ায় প্রতারণার মামলায় সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি কারাগারে

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

হাসিনার রায়কে কেন্দ্র করে আ. লীগকে যে পরামর্শ দিলেন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড, সাবেক আইজিপি মামুনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

আপিল করতে দেশে ফিরে কারাগারে যেতে হবে হাসিনাকে

সম্পর্কিত

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে এআই দিয়ে পাঠদানের প্রদর্শনী করল এক্সামবাইনারি

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

ডিবি পরিচয়ে ডাকাতি, তিনজনের হাত-পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হলো জঙ্গলে

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ, ছুরির আঘাতে ছাত্রদল নেতা নিহত