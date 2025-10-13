‘জাতীয় বীর’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জুলাই যোদ্ধা সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২৪-এর জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের ‘জাতীয় বীর’ এবং আহতদের ‘বীর’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করেছে জুলাই যোদ্ধা সংসদ নামে একটি সংগঠন। আজ সোমবার সকালে শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে দুপুরে সচিবালয়ের সামনে এসে জড়ো হন সংগঠনটির সদস্যরা।
এ সময় জুলাইয়ে আহত ও নিহত পরিবারের সদস্যদের আইনি সুরক্ষা দেওয়াসহ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।
জুলাই যোদ্ধা দাবি করা রাজশাহী বিভাগ থেকে আসা আদিবা ইসলাম স্মৃতি জানান, জুলাই শহীদদের ‘জাতীয় বীর’ এবং জুলাই আহতদের ‘বীর’ খেতাব দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া শহীদ পরিবার এবং আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও মাসিক সম্মাননা আজীবন চলমান রাখতে হবে।
দেশের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জুলাই যোদ্ধাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি।
রংপুর থেকে আসা আব্দুল হাকিম হাবিব বলেন, অবিলম্বে সরকারকে জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন করে তা জুলাই সনদের মধ্যে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে তার আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে। জুলাই গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আওয়ামী লীগসহ তাদের সহযোগী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন ও সংযোজন করে সংবিধানে জুলাই সনদ আইনি ভিত্তি দিয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য বিশেষ আইনি সহায়তা কেন্দ্র ও কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে স্মরণে প্রতিবছর ‘জুলাই গণতন্ত্র দিবস’ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা, জুলাই স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর নির্মাণ ও শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান’ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
বিক্ষোভ সমাবেশে জুলাই যোদ্ধা সংসদের ব্যানারে অংশগ্রহণ করেন রংপুর থেকে আসা আব্দুল হাকিম হাবিব, লক্ষ্মীপুর থেকে মো. রাহিম, চট্টগ্রাম থেকে মো. বসির, রাজশাহী বিভাগ থেকে আসা আদিবা ইসলাম স্মৃতি, কুমিল্লা থেকে তানভীরুল ইসলাম ও বরিশাল থেকে আসা মো. শওকত হোসেন প্রমুখ।
২৪-এর জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের ‘জাতীয় বীর’ এবং আহতদের ‘বীর’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করেছে জুলাই যোদ্ধা সংসদ নামে একটি সংগঠন। আজ সোমবার সকালে শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে দুপুরে সচিবালয়ের সামনে এসে জড়ো হন সংগঠনটির সদস্যরা।
এ সময় জুলাইয়ে আহত ও নিহত পরিবারের সদস্যদের আইনি সুরক্ষা দেওয়াসহ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।
জুলাই যোদ্ধা দাবি করা রাজশাহী বিভাগ থেকে আসা আদিবা ইসলাম স্মৃতি জানান, জুলাই শহীদদের ‘জাতীয় বীর’ এবং জুলাই আহতদের ‘বীর’ খেতাব দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া শহীদ পরিবার এবং আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও মাসিক সম্মাননা আজীবন চলমান রাখতে হবে।
দেশের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জুলাই যোদ্ধাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি।
রংপুর থেকে আসা আব্দুল হাকিম হাবিব বলেন, অবিলম্বে সরকারকে জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন করে তা জুলাই সনদের মধ্যে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে তার আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে। জুলাই গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আওয়ামী লীগসহ তাদের সহযোগী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন ও সংযোজন করে সংবিধানে জুলাই সনদ আইনি ভিত্তি দিয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য বিশেষ আইনি সহায়তা কেন্দ্র ও কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে স্মরণে প্রতিবছর ‘জুলাই গণতন্ত্র দিবস’ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা, জুলাই স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর নির্মাণ ও শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান’ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
বিক্ষোভ সমাবেশে জুলাই যোদ্ধা সংসদের ব্যানারে অংশগ্রহণ করেন রংপুর থেকে আসা আব্দুল হাকিম হাবিব, লক্ষ্মীপুর থেকে মো. রাহিম, চট্টগ্রাম থেকে মো. বসির, রাজশাহী বিভাগ থেকে আসা আদিবা ইসলাম স্মৃতি, কুমিল্লা থেকে তানভীরুল ইসলাম ও বরিশাল থেকে আসা মো. শওকত হোসেন প্রমুখ।
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ছাত্রদলের দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে পৌর শহরে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।২৫ মিনিট আগে
বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ২২ লাখ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এ সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকার করায় ২৭ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের মোট ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় সাততলা থেকে নিচে পড়ে আহত হওয়া এক কর্মচারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শওকত ওসমান নামের ওই কর্মচারী মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রদল দুই দফা দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। আজ সোমবার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য (উপ-উপাচার্য) অধ্যাপক এম এয়াকুব আলীর কাছে স্মারকলিপি দেন সংগঠনের নেতারা।১ ঘণ্টা আগে