Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

‘জাতীয় বীর’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জুলাই যোদ্ধা সংসদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ সোমবার সচিবালয়ের সামনে জুলাই যোদ্ধা সংসদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সোমবার সচিবালয়ের সামনে জুলাই যোদ্ধা সংসদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

২৪-এর জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের ‘জাতীয় বীর’ এবং আহতদের ‘বীর’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি নিয়ে বিক্ষোভ করেছে জুলাই যোদ্ধা সংসদ নামে একটি সংগঠন। আজ সোমবার সকালে শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে দুপুরে সচিবালয়ের সামনে এসে জড়ো হন সংগঠনটির সদস্যরা।

এ সময় জুলাইয়ে আহত ও নিহত পরিবারের সদস্যদের আইনি সুরক্ষা দেওয়াসহ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

জুলাই যোদ্ধা দাবি করা রাজশাহী বিভাগ থেকে আসা আদিবা ইসলাম স্মৃতি জানান, জুলাই শহীদদের ‘জাতীয় বীর’ এবং জুলাই আহতদের ‘বীর’ খেতাব দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া শহীদ পরিবার এবং আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও মাসিক সম্মাননা আজীবন চলমান রাখতে হবে।

দেশের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জুলাই যোদ্ধাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান তিনি।

রংপুর থেকে আসা আব্দুল হাকিম হাবিব বলেন, অবিলম্বে সরকারকে জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন করে তা জুলাই সনদের মধ্যে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে তার আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে। জুলাই গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক আদালতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আওয়ামী লীগসহ তাদের সহযোগী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্র সংশোধন ও সংযোজন করে সংবিধানে জুলাই সনদ আইনি ভিত্তি দিয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য বিশেষ আইনি সহায়তা কেন্দ্র ও কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে স্মরণে প্রতিবছর ‘জুলাই গণতন্ত্র দিবস’ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা, জুলাই স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর নির্মাণ ও শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান’ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে জুলাই যোদ্ধা সংসদের ব্যানারে অংশগ্রহণ করেন রংপুর থেকে আসা আব্দুল হাকিম হাবিব, লক্ষ্মীপুর থেকে মো. রাহিম, চট্টগ্রাম থেকে মো. বসির, রাজশাহী বিভাগ থেকে আসা আদিবা ইসলাম স্মৃতি, কুমিল্লা থেকে তানভীরুল ইসলাম ও বরিশাল থেকে আসা মো. শওকত হোসেন প্রমুখ।

বিষয়:

সচিবালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅভ্যুত্থানঢাকাশাহবাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

মেঘনায় যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ জালসহ ২৭ জেলে আটক, জরিমানা

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি

রেল চালুর দাবিতে ইবি ছাত্রদলের স্মারকলিপি