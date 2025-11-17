Ajker Patrika

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা না ঘটে, সে জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সড়কটি বন্ধ করে দিয়ে এর মুখে পুলিশ সাঁজোয়া যান মোতায়েন করেছে।

আজ সোমবার সকালে সরেজমিন সেখানে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ঘটনাস্থলে গণমাধ্যমকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে। ফুটপাতে প্রায় অর্ধশতাধিক উৎসুক জনতাও উপস্থিত ছিল। তবে সড়কের মুখে পুলিশ ব্যারিকেড এবং সাঁজোয়া যান দিয়ে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করেছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, যাতে কোনো নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

