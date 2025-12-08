Ajker Patrika

মোহাম্মদপুরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে একটি বাসা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁর বিছানা থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়। ‎

আজ ‎সোমবার বিকেল ৪টায় মোহাম্মদপুরের আজিজ মহল্লার ১৩/৮ নম্বর বাসা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ‎‎নিহত যুবকের নাম রোকন (৪০)। তিনি মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে একটি ঘড়ির দোকানে কাজ করতেন।

পুলিশ জানায়, আজ দুপুরে ওই বাসায় থাকা লোকজন এসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ দেখতে পায়। ওই সময় দরজা খুলতে কয়েকবার নক করলেও কেউ দরজা না খোলায় তাদের সন্দেহ হয়। পরে বাড়ির অন্য বাসিন্দারা এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যুবকের ঝুলন্ত লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয়।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, মোহাম্মদপুরের একটি বাসা থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। তারপরও বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন বলেও জানান মেজবাহ উদ্দিন।

মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩: ০১
ছবি: সিসি টিভির ফুটেজ থেকে নেওয়া
ছবি: সিসি টিভির ফুটেজ থেকে নেওয়া

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আজ সোমবার সকালে নিজ বাসায় মা ও মেয়েকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিহত দুজন হলেন লায়লা আফরোজ (৪৮) ও তাঁর মেয়ে নাফিসা নাওয়াল বিনতে আজিজ (১৫)। মোহাম্মদপুরের শাহজাহান রোডের আমেনাস ড্রিম নামের একটি ১৪ তলা ভবনের সপ্তম তলায় এই জোড়া খুন হয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজে খুনের আগে ওই বাসায় বোরকা পরে গৃহকর্মী আয়েশাকে (২০) ঢুকতে এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা পর স্কুলড্রেস ও মাস্ক পরে পিঠে একটি ব্যাগ নিয়ে বের হতে দেখা গেছে। পুলিশ ও ভবনটির অন্য বাসিন্দাদের সন্দেহ, চার দিন আগে নিয়োগ দেওয়া গৃহকর্মীই এই হত্যার সঙ্গে জড়িত। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।

পুলিশ ও স্বজনেরা জানান, নিহত লায়লা আফরোজ গৃহিণী। নাফিসা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ত। নাফিসার বাবা এ জেড এম আজিজুল ইসলাম পলাশ উত্তরার সানবিমস স্কুলের শিক্ষক। স্ত্রী ও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে তিনি প্রায় ১৩ বছর নিজস্ব ওই ফ্ল্যাটে থাকছেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি নাটোরে।

স্বজনেরা জানান, আজিজুল ইসলাম সকালে স্কুলের উদ্দেশে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তিনি বাসায় ফিরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে প্রথমে দরজার পাশে মেয়ের রক্তাক্ত মরদেহ দেখেন। পরে রান্নাঘরে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রীকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর চিৎকারে আশপাশের বাসিন্দারা আসেন। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লায়লা আফরোজকে উদ্ধার করে। নাফিসার মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

ভবনটির একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ বলছে, সকাল ৭টা ৫১ মিনিটে বোরকা পরে ওই বাসায় ঢোকেন গৃহকর্মী আয়েশা। ৯টা ৩৬ মিনিটে স্কুলড্রেস ও মাস্ক পরে তিনি পিঠে একটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যান। স্কুলড্রেসটি ছিল নিহত নাফিসার। ওই বাসা থেকে পুলিশ দুটি ছুরি উদ্ধার করেছে। খুনি হত্যার পর বাসার বাথরুম ব্যবহার করেছে, এমন আলামত পাওয়া গেছে।

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন পর্যন্ত খুনের ঘটনায় গৃহকর্মীর জড়িত থাকার বিষয়ে সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার আগে-পরে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে ওই বাসায় একজন তরুণীকেই আসা-যাওয়া করতে দেখা গেছে। আশপাশে আরও কেউ ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বাড়িটি রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের পাশে। দুপুরে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, সপ্তম তলায় লিফটের সামনে থেকে আজিজুল ইসলামের বাসার দরজা পর্যন্ত ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। দরজা থেকে বাসার ভেতরে মেঝেজুড়ে রক্ত।

তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বাসায় ধস্তাধস্তির আলামত এবং মেঝে ও দেয়ালে রক্তের দাগ রয়েছে। আলমারি ও ভ্যানিটি ব্যাগ তছনছ অবস্থায় রয়েছে। বাসা থেকে কিছু খোয়া গিয়ে থাকতে পারে। প্রথমে লায়লা আফরোজকে এবং পরে তাঁর মেয়ে নাফিসাকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। বাসার ইন্টারকমের তারও ছেঁড়া দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ইন্টারকমে ফোন দেওয়ার সময় হত্যাকারী তার ছিঁড়ে ফেলেছে। খুনের পর বাসাতেই খুনি পোশাক পাল্টে রক্তমাখা কাপড় ব্যাগের ভেতরে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিহত লায়লা আফরোজের ভাই ইমদাদুল ইসলাম জানান, তাঁর দুলাভাই আজিজুল বাসায় ফিরে প্রথমে দরজায় নক করে সাড়াশব্দ পাননি, পরে দেখেন দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে দরজার পাশে তিনি নাফিসার রক্তাক্ত দেহ এবং একটু দূরে রান্নাঘরে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ দেখেন। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এলে মেয়ে বেঁচে আছে ধারণা করে প্রতিবেশীদের সহায়তায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ বাসা থেকে লায়লার লাশ উদ্ধার করে।

মরদেহ দুটির সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায় পুলিশ। দুজনের শরীরের একাধিক স্থানে এলোমেলো ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ভবনটির ম্যানেজার মো. আয়ুব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ওই পরিবার বাড়ির দারোয়ান খালেককে গৃহকর্মী দিতে বলেছিলেন। চার দিন আগে বোরকা পরা এক তরুণী গেটে এসে কাজের খোঁজ করলে দারোয়ান সপ্তম তলার ওই বাসায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা তরুণীর সঙ্গে কথা বলে কাজে রেখেছিলেন। তাঁদের নিজস্ব ফ্ল্যাট। পরিবারে তিনজন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আজিজুল ইসলাম ফোন দিলে ওপরে গিয়ে ঘটনা বুঝতে পারেন।

রাজধানীতে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা, গৃহকর্মী পলাতক

নিহত লায়লাদের স্বজনেরা জানান, গৃহকর্মী আয়েশা তাঁর গ্রামের বাড়ি রংপুরে এবং বাবা-মা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন, তাঁর শরীরেও পোড়ার ক্ষত রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জেনেভা ক্যাম্পে চাচা-চাচির সঙ্গে থাকেন। স্থায়ী গৃহকর্মী না হওয়ায় তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র রাখা হয়নি।

দারোয়ান খালেককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। তিনি পুলিশকে বলেছেন, চার দিন আগে বাসায় কাজের জন্য আসায় ওই তরুণীকে শিক্ষকের ফ্ল্যাটে পাঠিয়েছিলেন। তরুণী তাঁর পূর্বপরিচিত নন। ওই বাসায় কাজ করতেন বলে আজ সকাল ৭টার পর তরুণী আসায় তিনি ভেতরে ঢুকতে দেন। তবে বের হওয়ার সময় স্কুলড্রেস ও মাস্ক পরা থাকায় এবং কাঁধে ব্যাগ থাকায় তিনি তরুণীকে চিনতে পারেননি।

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার জুয়েল রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য পেয়েছি। সেসব যাচাই-বাছাই চলছে। পলাতক গৃহকর্মী তরুণীকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই ঘটনার রহস্য জানা যাবে।’

আয়ে ২ কোটি টাকার গরমিল, সাবেক মন্ত্রীর এপিএস নুর খানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোহাম্মদ নুর খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় মামলা হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২-এ মামলাটি করেন।

মামলায় বলা হয়, আসামি ২ কোটি ১৩ লাখ ৯৮ হাজার ২৮৪ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন ও দখলে রেখেছেন; যা তাঁর বৈধ আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংতিপূর্ণ। একই সঙ্গে তিনি দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ৮২ লাখ ৬৭ হাজার ৮৯৩ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন।

এ বিষয়ে মামলার বাদী দুদকের উপসহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাসুদ জানান,

ঘটনার সময়কাল ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত। দুদকের অনুমোদন সাপেক্ষে মামলাটি করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ সদরে ট্রাকচাপায় শাহ আলম (৫৬) নামের মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

আজ সোমবার বিকেলে সদরের শিয়ালকোল এলাকায় জেলা পরিষদের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহ আলম সদরের সয়াধানগড়া দক্ষিণপাড়া এলাকার সেজাব আলীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পথিমধ্যে রাস্তার পাশে থাকা বালুর স্তূপের কারণে শাহ আলম মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি সড়কে পড়ে যান। সে সময় পেছন দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সদর থানার পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বজলুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় ট্রাকের চাপায় শাহ আলম মারা যান। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি।

লক্ষ্মীপুরে জেএসডির জনসভায় আসার পথে হামলা-ভাঙচুর, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১৫

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় জেএসডির জনসভায় দলের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত
লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় জেএসডির জনসভায় দলের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিতে আসার পথে নেতা-কর্মীদের ওপর একাধিক স্থানে অতর্কিত হামলার অভিযোগ উঠেছে। দলটির নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, হামলায় গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া ১৬টি বাস ও মাইক্রোবাস ভাঙচুর করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার রামদয়াল বাজার, আজাদনগর, রামগতি বাজারসহ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এই হামলার ঘটনা ঘটে। জেএসডির নেতা-কর্মীরা দাবি করেছেন, হামলায় আব্দুল মান্নান নামের একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া চরপোড়াগাছা ইউনিয়ন জেএসডি ছাত্রলীগ নেতা মো. ফয়সাল, ইবনে হাছান মোহন, চররমিজ ইউনিয়নের হাসানসহ আরও ১৪ জন আহত হন।

জানা গেছে, লক্ষ্মীপুর-৪ (কমলনগর-রামগতি) আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে চাচ্ছেন জেএসডির সহসভাপতি তানিয়া রব। তিনি দলের সভাপতি আ স ম আবদুর রবের স্ত্রী। নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে আজ বিকেলে আলেকজান্ডার সরকারি মডেল পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে জনসভার আয়োজন করে জেএসডি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন তানিয়া রব। এই সভায় অংশ নিতে আসার সময় পথে পথে নেতা-কর্মীদের বহনকারী যানবাহনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেএসডি সহসভাপতি তানিয়া রব হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি হামলাকারীদের বিচারের দাবি জানান।

জানা গেছে, জোটের হয়ে লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে চান তানিয়া রব। একই আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য হিসেবে প্রার্থী হতে চান আশরাফ উদ্দিন নিজান। যদিও বিএনপির পক্ষ থেকে ওই আসনে এখনো প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। এ নিয়ে দুই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গত কয়েক দিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জেএসডির রামগতি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন বাবলু বলেন, বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজানের অনুসারীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছেন। এতে দলের অন্তত ১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন বলেন, ‘জেলা নেতাদের নির্দেশে আমরা নীরব ভূমিকায় ছিলাম। কিন্তু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও তানিয়া রবের সহযোগী শরাফ উদ্দীন আজাদ সোহেলের নেতৃত্বে চরের সন্ত্রাসীরা রামদয়াল বাজারে আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁরা দোকানঘরও ভাঙচুর করেন। আমাদের কোনো নেতা-কর্মী জেএসডির লোকজনের ওপর হামলা করেননি।’

লক্ষ্মীপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আবু তারেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে কয়েকজন আহত হন। তবে গুলির কোনো ঘটনা ঘটেনি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

