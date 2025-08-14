Ajker Patrika
সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ৬০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। ছবি: ফাইল ছবি
গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

দুদক জানিয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৬১ কোটি ১৮ লাখ ৫ হাজার ৮৬৯ টাকা। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ৫৪ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৬ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯১ টাকা।

আয়, ব্যয় ও অর্জিত সম্পদের হিসাব করে জয়ের নামে প্রায় ৬০ কোটি ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ পায় দুদক।

দুদকের অনুমোদিত মামলার এজাহারে বলা হয়, হুন্ডি ও অন্যান্য অবৈধ পদ্ধতিতে অর্থ পাচার করে সজীব ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বাড়ি কেনেন, যার মোট মূল্য ৫৪ কোটি ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫৮ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে আরও ৩ কোটি ৪৬ লাখ ২২ হাজার ৫৭ টাকা পাচার করেন তিনি।

সব মিলিয়ে জয়ের বিরুদ্ধে ৫৭ কোটি ৫০ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।

এসব কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। শিগগিরই আনুষ্ঠানিক মামলা হবে বলে জানিয়েছে দুদক।

ঢাকা জেলাঅর্থ পাচারঢাকা বিভাগমামলাঢাকাসজীব ওয়াজেদ জয়দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
