সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে ৬০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মামলা অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
দুদক জানিয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৬১ কোটি ১৮ লাখ ৫ হাজার ৮৬৯ টাকা। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ৫৪ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৬ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯১ টাকা।
আয়, ব্যয় ও অর্জিত সম্পদের হিসাব করে জয়ের নামে প্রায় ৬০ কোটি ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ পায় দুদক।
দুদকের অনুমোদিত মামলার এজাহারে বলা হয়, হুন্ডি ও অন্যান্য অবৈধ পদ্ধতিতে অর্থ পাচার করে সজীব ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বাড়ি কেনেন, যার মোট মূল্য ৫৪ কোটি ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫৮ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে আরও ৩ কোটি ৪৬ লাখ ২২ হাজার ৫৭ টাকা পাচার করেন তিনি।
সব মিলিয়ে জয়ের বিরুদ্ধে ৫৭ কোটি ৫০ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
এসব কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। শিগগিরই আনুষ্ঠানিক মামলা হবে বলে জানিয়েছে দুদক।
গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর দুদক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
দুদক জানিয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৬১ কোটি ১৮ লাখ ৫ হাজার ৮৬৯ টাকা। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ৫৪ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৬ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯১ টাকা।
আয়, ব্যয় ও অর্জিত সম্পদের হিসাব করে জয়ের নামে প্রায় ৬০ কোটি ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৯৭০ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ পায় দুদক।
দুদকের অনুমোদিত মামলার এজাহারে বলা হয়, হুন্ডি ও অন্যান্য অবৈধ পদ্ধতিতে অর্থ পাচার করে সজীব ওয়াজেদ যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বাড়ি কেনেন, যার মোট মূল্য ৫৪ কোটি ৪ লাখ ৩২ হাজার ২৫৮ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে আরও ৩ কোটি ৪৬ লাখ ২২ হাজার ৫৭ টাকা পাচার করেন তিনি।
সব মিলিয়ে জয়ের বিরুদ্ধে ৫৭ কোটি ৫০ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে।
এসব কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। শিগগিরই আনুষ্ঠানিক মামলা হবে বলে জানিয়েছে দুদক।
এসব তেল পরিবহনে শতাধিক কোস্টাল ট্যাংকারে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগত। এখন ১২ ঘণ্টায় জ্বালানি তেল নারায়ণগঞ্জের ডিপোতে পৌঁছাবে। তা ছাড়া খারাপ আবহাওয়ার কারণে নৌপথে ট্যাংকারে তেল পরিবহন বিঘ্নিত হতো এবং ঝুঁকির সৃষ্টি হতো। এই পাইপলাইন সে সমস্যার সমাধান করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।৪ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দফা দাবিতে আমরণ গণ-অনশনে বসেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্যাম্পাসের আয়তন বাড়ানো ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। দাবি পূরণে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি২৭ মিনিট আগে
মিঠাপুকুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ভুট্টার বীজবোঝাই ট্রাকের চাকা খুলে সার্ভিস লেনে ঢুকে পড়েছে। এ ঘটনায় বাসের সহকারী সুজন (৪০) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের জায়গীরহাটের বাতাসন ফতেপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩২ মিনিট আগে