Ajker Patrika
En
ঢাকা

দীপ্ত টিভির তানজিল হত্যা: মন্ত্রী রবিউলসহ ৯ জনকে মামলায় সম্পৃক্ত করার আবেদন খারিজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দীপ্ত টিভির তানজিল হত্যা: মন্ত্রী রবিউলসহ ৯ জনকে মামলায় সম্পৃক্ত করার আবেদন খারিজ
সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ফাইল ছবি

দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিম হত্যা মামলায় সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলমসহ নয়জনকে আসামি করার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত-১৩ এর বিচারক জাহিদুল ইসলাম বাদী পক্ষের রিভিশন আবেদন খারিজ করে আদেশ দেন।

বাদী পক্ষের রিভিশন আবেদন খারিজ করার ফলে শেখ রবিউল আলমসহ ৯ জনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যে আদেশ দিয়েছিলেন তা বহাল থাকল।

তবে বাদীর রিভিশন আবেদন খারিজ করে দেওয়া আদালতের এই নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিহত তামিমের বাবা সুলতান আহমেদ। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী আব্দুল আলীম জানান, তাঁরা এ আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন।

তামিম হত্যা মামলার তদন্ত শেষে ঢাকা মহানগর উত্তর পিবিআইয়ের এসআই জাকারিয়া আলম ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এতে ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তবে শেখ রবিউল আলমসহ নয়জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ার কথা উল্লেখ করে তাদের অব্যাহতির সুপারিশ করেন তদন্ত কর্মকর্তা।

এতে আপত্তি জানিয়ে ২০২৬ সালের ৮ জানুয়ারি আদালতে নারাজি আবেদন করেন মামলার বাদী সুলতান আহমেদ। তিনি অব্যাহতির সুপারিশ পাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তুলে ধরে মামলাটি অধিকতর তদন্তের আবেদন জানান। গত ৩ মার্চ ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ বাদীর নারাজি আবেদন নামঞ্জুর করেন। একই সঙ্গে পিবিআইয়ের দেওয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করে শেখ রবিউল আলমসহ নয়জনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন আদালত। আদেশে বলা হয়, মামলাটি আরও তদন্তের প্রয়োজন নেই বলে আদালতের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

এরপর ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন আবেদন করেন বাদী। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে এ বিষয়ে শুনানি হয়। শুনানি শেষে ৫ অক্টোবর আদেশের দিন ধার্য করা হয়েছিল। নির্ধারিত দিনে উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত বাদীর রিভিশন আবেদন খারিজ করেন।

দীপ্ত টিভির কর্মকর্তা হত্যা মামলায় ৫ জন গ্রেপ্তারদীপ্ত টিভির কর্মকর্তা হত্যা মামলায় ৫ জন গ্রেপ্তার

২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর রাজধানীর হাতিরঝিল থানার মহানগর আবাসিক এলাকায় নিজেদের বাসায় হামলার শিকার হন দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিম। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পরদিন তামিমের বাবা সুলতান আহমেদ হাতিরঝিল থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম, প্লেজেন্ট প্রপার্টিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ১৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ১১ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমন্ত্রীমামলানৌপরিবহন মন্ত্রণালয়জেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত