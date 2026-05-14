ঈদের বাজারে ঢুকত ৩৪ লাখ জাল টাকা, আগেই গ্রেপ্তার চক্রের ৩ সদস্য

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর উত্তরা ও গাজীপুরে পৃথক অভিযান চালিয়ে ৩৪ লাখ টাকার জাল নোটসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় জাল টাকা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জামও জব্দ করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে পশুর হাট ও বিপণিবিতানে এসব জাল টাকা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল আন্তজেলা এই চক্রটির।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—মো. মজিবুর রহমান (৩৮), মো. দুলাল মৃধা (৪০) ও মো. মামুন (২৫)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উত্তরা পূর্ব থানার সমবায় বাজার (বিডিআর) মার্কেটের সামনে অভিযান চালিয়ে মজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৪ লাখ টাকার জাল নোট এবং জাল টাকা বিক্রির ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে মজিবুরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দুপুর দুইটার দিকে গাজীপুর মহানগরের বাসন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুলাল মৃধা ও মামুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখান থেকে আরও ৩০ লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।

ডিবি জানায়, গ্রেপ্তারদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জাল টাকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, তিনটি কালার প্রিন্টার, সোনালি রঙের ফয়েল পেপারের একটি রোল, ২০০টি সিকিউরিটি ট্যাগ এবং জলছাপযুক্ত সাদা কাগজসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা আন্তজেলা জাল টাকা তৈরির চক্রের সক্রিয় সদস্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকা তৈরি ও সরবরাহের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, এই চক্রটি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় জাল টাকা সরবরাহ করত। ঈদুল আজহা উপলক্ষে বিভিন্ন পশুর হাট ও বিপণিবিতানে সহযোগীদের মাধ্যমে এসব জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের।

ডিবি জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় একাধিক মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় উত্তরা পূর্ব থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

