Ajker Patrika
ঢাকা

নিকুঞ্জে আবাসিক ভবনে মদ–সিসা বার, অভিযান চালাচ্ছে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর উত্তরার নিকুঞ্জে একটি আবাসিক ভবনে গোপনে মদের মিনি বার ও সিসা (হুক্কা) বারের সন্ধান পেয়ে অভিযান চালিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। পরে ফ্ল্যাট থেকে বিদেশি মদ, সিসা সেট, হুক্কা, কয়লা ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করেছে তারা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছে বলে জানা গেছে।

আজ মঙ্গলবার রাতে নিকুঞ্জ-১ এর ৯ /সি রোডের ফ্ল্যাটে অভিযান চালায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগের একটি দল।

অভিযান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই ফ্ল্যাটে গোপনে পার্টি ও মাদক সেবনের আয়োজন করা হতো। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের লক্ষ্য করে এই অবৈধ বারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বাসার স্বাভাবিক পরিবেশের আড়ালে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরা পড়েনি।

ঢাকা বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মেহেদী হাসান রাতে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ ও সিসা সামগ্রী জব্দ করা হয়েছে। এখনো অভিযান চলছে।

বিষয়:

রাজধানীঢাকা বিভাগউত্তরারাজধানীর চারপাশজেলার খবরমাদকদ্রব্য
সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

গাংনীতে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

গাংনীতে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

সুবর্ণচরে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশনে হামলা–ভাঙচুর, আটক ২

সুবর্ণচরে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশনে হামলা–ভাঙচুর, আটক ২

অবৈধভাবে ইতালিযাত্রা: লিবিয়ার বন্দিশালায় নির্যাতনে ডাসারের যুবকের মৃত্যু

অবৈধভাবে ইতালিযাত্রা: লিবিয়ার বন্দিশালায় নির্যাতনে ডাসারের যুবকের মৃত্যু

পানছড়িতে তেল বিক্রি নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২

পানছড়িতে তেল বিক্রি নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২