‘‎লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচিতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা, আবারও শাহবাগ অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেলা ১১টার পর শাহবাগ মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন কয়েকশ শিক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা
আবারও ‎রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বেলা ১১টার পর শাহবাগ মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন কয়েকশ শিক্ষার্থী। গতকাল ঘোষিত ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহবাগে অবস্থান নেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

‎তিন দফা দাবিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে। দাবি আদায়ে গতকাল বিকেলে তাঁরা শাহবাগ অবরোধ করেন। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় আজ থেকে ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন তাঁরা। এই কর্মসূচি পালন করতে শিক্ষার্থীরা আজ সকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে জড়ো হয়। বুয়েটের প্রধান গেটের সামনের শহীদ মিনার এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। পরে মিছিল নিয়ে শাহবাগে আসেন শিক্ষার্থীরা। সকাল ১১টার পর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে অবস্থান নেন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় দাবি পূরণে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

‎শিক্ষার্থীরা জানান, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে ‘প্রকৌশলী’ লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। এ ছাড়া রংপুরে একজন স্নাতক প্রকৌশলীকে আটকে রেখে বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাই তিন দফা দাবি পূরণের পাশাপাশি প্রকৌশলীকে হুমকিদাতাদের গ্রেপ্তার করা করতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

‎সরকারকে দীর্ঘদিন ধরে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা তিনটি দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু সরকার সেটি এখনো আমলে না নেওয়ায় বাধ্য হয়েই সড়কে নামতে হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

বুয়েটের প্রধান গেটের সামনের শহীদ মিনার এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
‎‎শিক্ষার্থীদের তিন দাবির মধ্যে রয়েছে— ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে ‘প্রকৌশলী’ লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত করা যাবে না এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দিতে হবে।

‎‎এদিকে শাহবাগে সড়ক অবরোধের ফলে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে আশপাশের এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

