Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সিএনজির স্টার্ট বন্ধ হতেই ছুটে এলো ছিনতাইকারীরা, যাত্রীর গলায় ছুরি ধরে নিয়ে গেল টাকা-মোবাইল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০২: ১৩
গ্রেপ্তার মো. জাকির হোসেন, মো. নজরুল ইসলাম (৪৭), মো. মিজানুর রহমান (৪৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম ওরফে হাবু (৪৫)। ছবি: ডিএমপি
গ্রেপ্তার মো. জাকির হোসেন, মো. নজরুল ইসলাম (৪৭), মো. মিজানুর রহমান (৪৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম ওরফে হাবু (৪৫)। ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকায় সিএনজি চালককে সহযোগী করে যাত্রীর কাছ থেকে নগদ, মোবাইল ও বিকাশের মাধ্যমে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— মো. জাকির হোসেন, মো. নজরুল ইসলাম (৪৭), মো. মিজানুর রহমান (৪৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম ওরফে হাবু (৪৫)।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের মুখপাত্র তালেবুর রহমান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট রাতে রাজশাহীর যাত্রী ঢাকার টেকনিক্যাল বাসস্ট্যান্ড থেকে শেরেবাংলা নগরে আনার সময় সিএনজিচালক গাড়ি স্টার্ট বন্ধ করে সময় নষ্ট করেন। তখন পূর্ব থেকে ওঁতপেতে থাকা তিন ছিনতাইকারী যাত্রীর গলায় ছুরি ধরেন এবং নগদ টাকা, দুটি মোবাইল ও বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ছিনতাই করেন। অতিরিক্ত টাকার জন্য যাত্রীর ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাকে পরিবারের কাছ থেকে আরও টাকা এনে দিতে বাধ্য করা হয়। পরে ছিনতাইকারীরা যাত্রীকে আগারগাঁওয়ে ফাঁকা জায়গায় নামিয়ে পালিয়ে যায়।

ডিবি-তেজগাঁও তদন্তে জানিয়েছে, এই ছিনতাইয়ে একটি দীর্ঘদিন ধরে অপরাধী চক্র জড়িত। শেরেবাংলা নগর থানায় তাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রুজু আছে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ছিনতাইয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত সিএনজি ও চালক শনাক্ত করা হয়।

বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে গাবতলী টেকনিক্যাল বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএনজি চালক মো. জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার তথ্যের ভিত্তিতে আগারগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাকি তিন সদস্যকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়। পরে আশুলিয়ায় অভিযান করে মো. হাফিজুল ইসলামকেও গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় তিনটি ছুরি, দুটি ছিনতাইকৃত মোবাইল ফোন এবং একটি সিএনজি উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে একাধিক ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

শেরেবাংলা নগরঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগসিএনজিঢাকাছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

তথ্য যাচাইয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করবেন—ইউটিউব চ্যানেলে সিইসির বার্তা

দুস্থদের ৩৪ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা মোহনগঞ্জ সমাজসেবা কর্মকর্তা

ফরিদপুরে চিকিৎসকের ওপর হামলার প্রতিবাদে সেবা বন্ধের ঘোষণা

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত ২ নেতাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

ডাকসুর গবেষণা সম্পাদকে গণঅভ্যুত্থানে আহত তন্বীসহ লড়বেন ১১ জন

ডাকসুর গবেষণা সম্পাদকে গণঅভ্যুত্থানে আহত তন্বীসহ লড়বেন ১১ জন

পটুয়াখালীতে বিচারককে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ, পিপির সদস্যপদ স্থগিত

পটুয়াখালীতে বিচারককে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ, পিপির সদস্যপদ স্থগিত

৪৪ করাতকলের ৩৭টিই অবৈধ

৪৪ করাতকলের ৩৭টিই অবৈধ

ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ, কাজ শেষ হয়নি ৯ বছরেও

ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ, কাজ শেষ হয়নি ৯ বছরেও