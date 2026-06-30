Ajker Patrika
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অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় করে কাজ করছে ডিএমপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় করে কাজ করছে ডিএমপি
ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগ অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেন ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) একার পক্ষে সড়ক থেকে এখনই অটোরিকশা সরিয়ে দেওয়া শুধু সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পুলিশ ও অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানী লেক রোডে এইআই ক্যামেরা দিয়ে ট্রাফিক মামলা দায়ের ও যানবাহন মনিটরিং কার্যক্রমের উদ্বোধনীতে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। ট্রাফিক তেজগাঁও বিভাগ অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। পরে এআই ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ কক্ষও পরিদর্শন করেন।

অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘অটোরিকশার বিষয়ে আমাদের ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের যে অভিযান সে অভিযান অব্যাহত আছে। এই বিষয়ে আমাদের মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আমরা সমন্বয় করছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই অটোরিকশার বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ একার পক্ষে এই অটোরিকশা এখনই রাস্তা থেকে দূরিভূত করা সম্ভব নয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে মন্ত্রণালয় পুলিশ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার যারা আছে তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

রাজধানীর ১৯টি পয়েন্টে এআই ক্যামেরা: ডিএমপিরাজধানীর ১৯টি পয়েন্টে এআই ক্যামেরা: ডিএমপি

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅটোরিকশারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগ
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