Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় সেনাসদস্য রনির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় সেনাসদস্য রনির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
জয়পুরহাটে শিশু ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সেনাসদস্য সিরাতুল ইসলাম মোস্তাকিম রনি। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক শিশুকে চকলেট খাওয়ানোর কথা বলে ধর্ষণের মামলায় সিরাতুল ইসলাম মোস্তাকিম রনি নামের এক সেনাসদস্যকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১ লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে জয়পুরহাট শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবদুর রহমান জনাকীর্ণ আদালতে এই রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত সিরাতুল ইসলাম মোস্তাকিম রনি জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তেমারিয়া গ্রামের টিপু সুলতানের ছেলে।

মামলার বিবরণীতে বলা হয়, ভুক্তভোগী শিশুটির বাবা মালয়েশিয়াপ্রবাসী হওয়ায় সে তার মায়ের সঙ্গে নানার বাড়িতে থাকত। ২০২২ সালের ১৪ জুন মেয়েটি বাড়ির পাশে অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিল।

খেলাধুলা শেষে অন্য শিশুরা বাড়ি ফিরে গেলে সেনাসদস্য রনি শিশুটিকে চকলেট খাওয়ানোর কথা বলে ফুসলিয়ে তার চাচার নির্জন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন এবং ঘটনাটি কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকি দেন।

পরের দিন শিশুটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যদের পুরো ঘটনা জানায়। পরে ২০২২ সালের ৫ আগস্ট ভুক্তভোগী শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে আক্কেলপুর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া এবং আটজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত এই রায় দেন।

রায়ের পর সন্তোষ প্রকাশ করে জয়পুরহাট নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতের সরকারি কৌঁসুলি রিনাত ফেরদৌসী রিনি বলেন, ‘এই রায়ের মাধ্যমে সমাজ ও অপরাধীদের কাছে একটি কঠোর বার্তা স্পষ্ট হলো। অপরাধী যে পেশা বা বাহিনীর হোক না কেন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।’ সমাজে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে দ্রুত বিচার ও আইনের কঠোর প্রয়োগ অব্যাহত রাখার দাবি জানান তিনি।

আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী উজ্জ্বল হোসেন।

বিষয়:

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