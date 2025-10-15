রূপনগরে ১৬ জনের মৃত্যু বিষাক্ত গ্যাস ও আগুনে: ঢামেক পরিচালক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে শুধু বিষাক্ত গ্যাসে নয়, আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণেও তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।
আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
ঢামেক পরিচালক বলেন, গতকাল রাতে ১৬টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। আমাদের হাসপাতালের সহকারী পরিচালকসহ কয়েকজন ওয়ার্ড মাস্টার মিলে মরদেহ রিসিভ করেন। জানতে পেরেছি, শুধু বিষাক্ত গ্যাসে নয়, আগুনে পুড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।
পরিচালক বলেন, রাত থেকে এ পর্যন্ত অনেক স্বজন হাসপাতালে ভিড় করছেন। ১০টি লাশের দাবিদার পাওয়া গেছে। ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর দাবিদারদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও থানা-পুলিশ কাজ করছে।
রাজধানীর কলাবাগানে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যার পর লাশ ডিপ ফ্রিজে রেখে স্বামীর পলায়নের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় স্বামী মো. নজরুল ইসলামকে (৫৯) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কলাবাগান থানা–পুলিশ। মামলা দায়ের করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানি৫ মিনিট আগে
মূল বেতনের ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ বুধবার দুপুর দেড়টায় রাজধানীর জাতীয় শহীদ মিনার থেকে একটি মিছিল নিয়ে শাহবাগের প্রবেশ পথে পুলিশি বাধা ভেঙে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। দুপুর ২টা থেকে এখনও (প্রতি২৮ মিনিট আগে
মিরপুরের রূপনগরের শিয়ালবাড়ি এলাকায় রাসায়নিক গুদাম ও সংলগ্ন একটি পোশাক কারখানায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ। দগ্ধ ও ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও অন্তত তিনজন। তবে এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি৩৯ মিনিট আগে
‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট’-এর সমন্বয়ক শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দাবি আদায় না হলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে বেসরকারি কোনো শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন না।’১ ঘণ্টা আগে