রূপনগরে ১৬ জনের মৃত্যু বিষাক্ত গ্যাস ও আগুনে: ঢামেক পরিচালক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত
ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে শুধু বিষাক্ত গ্যাসে নয়, আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণেও তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

ঢামেক পরিচালক বলেন, গতকাল রাতে ১৬টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। আমাদের হাসপাতালের সহকারী পরিচালকসহ কয়েকজন ওয়ার্ড মাস্টার মিলে মরদেহ রিসিভ করেন। জানতে পেরেছি, শুধু বিষাক্ত গ্যাসে নয়, আগুনে পুড়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

পরিচালক বলেন, রাত থেকে এ পর্যন্ত অনেক স্বজন হাসপাতালে ভিড় করছেন। ১০টি লাশের দাবিদার পাওয়া গেছে। ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের পর দাবিদারদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও থানা-পুলিশ কাজ করছে।

মিরপুরমৃত্যুরাজধানীঢাকাঅগ্নিকাণ্ড
