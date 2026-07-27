ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, বাবা নিহত

ঢাকার সাভারে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মহিন মিয়া (৩৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত মহিনের ছেলে জিসানকে আটক করেছে সাভার মডেল থানা-পুলিশ। আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের রাজফুলবাড়িয়া এলাকার রামচন্দ্রপুর ছাকিপাড়া মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মহিন মিয়া ওই এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে।
পুলিশ জানায়, ভোরে মহিন মিয়া ছেলের কক্ষে একটি মোবাইল ফোনের চার্জার খুঁজতে যান। চার্জারটি না পেয়ে তিনি স্ত্রী ও ছেলেকে বকাঝকা করেন। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে মহিন মিয়া ছেলেকে মারতে উদ্যত হলে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। ধস্তাধস্তির সময় ছেলে জিসান বাবাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তিনি মহিন মিয়ার অণ্ডকোষ চেপে ধরেন।
এ সময় মহিন মিয়া অসুস্থ হয়ে ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফাইজুর খান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধস্তাধস্তির সময় অণ্ডকোষে গুরুতর আঘাতের কারণে মহিন মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।
এসআই আরও বলেন, এ ঘটনায় নিহত মহিনের ছেলে জিসানকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে সাভার মডেল থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
মন্ত্রী বলেন, ‘এ বিনিয়োগ ২০৩৪ সালের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে এক লাখের বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এর ইতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব শুধু আনোয়ারা নয়, পুরো অঞ্চলে পড়বে। একই সঙ্গে এখানে সাপ্লাই চেইন ও বিভিন্ন ধরনের...৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে এক ব্যক্তির মাদক সেবনের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমদাদুল হক মুকুল নামের এক যুবককে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার মামলায় ওয়াসেল আহমেদ আজহার নামের এক ‘জুলাই যোদ্ধা’কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৭ মিনিট আগে
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা জানিয়েছে, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ওই বাসা ভাড়া নিয়ে জাল নোট তৈরি করে আসছিল। পরে নিজেদের ও সহযোগীদের মাধ্যমে ঢাকা, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার জনবহুল হাট-বাজার ও শপিংমলে এসব জাল নোট সরবরাহ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছিলেন।১৩ মিনিট আগে
নওগাঁর ধামইরহাটে মনিরা বেগম (২৬) নামের এক গৃহবধূকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে।১৫ মিনিট আগে