Ajker Patrika
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ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, বাবা নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, বাবা নিহত
প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মহিন মিয়া (৩৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত মহিনের ছেলে জিসানকে আটক করেছে সাভার মডেল থানা-পুলিশ। আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের রাজফুলবাড়িয়া এলাকার রামচন্দ্রপুর ছাকিপাড়া মহল্লায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মহিন মিয়া ওই এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ভোরে মহিন মিয়া ছেলের কক্ষে একটি মোবাইল ফোনের চার্জার খুঁজতে যান। চার্জারটি না পেয়ে তিনি স্ত্রী ও ছেলেকে বকাঝকা করেন। এ নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে মহিন মিয়া ছেলেকে মারতে উদ্যত হলে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। ধস্তাধস্তির সময় ছেলে জিসান বাবাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তিনি মহিন মিয়ার অণ্ডকোষ চেপে ধরেন।

এ সময় মহিন মিয়া অসুস্থ হয়ে ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতের পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফাইজুর খান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ধস্তাধস্তির সময় অণ্ডকোষে গুরুতর আঘাতের কারণে মহিন মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এসআই আরও বলেন, এ ঘটনায় নিহত মহিনের ছেলে জিসানকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে সাভার মডেল থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

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