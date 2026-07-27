Ajker Patrika
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বিদেশি শিক্ষার্থীর হারানো স্মার্টফোন উদ্ধার করে দিল সিআইডি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদেশি শিক্ষার্থীর হারানো স্মার্টফোন উদ্ধার করে দিল সিআইডি

বাংলাদেশে অধ্যয়নরত এক ভারতীয় নারী শিক্ষার্থীর হারিয়ে যাওয়া স্মার্টফোন উদ্ধার করে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। প্রযুক্তিনির্ভর তদন্তের মাধ্যমে ফোনটি বাগেরহাট থেকে উদ্ধার করা হয়।

আজ সোমবার সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির মুখপাত্র অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার আবু তালেব।

সিআইডি জানায়, ঢাকার গ্রিন রোডের গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী আসমা গত ৮ জুলাই দুপুরে কলাবাগান থানার গ্রিন রোড এলাকায় একটি কাজে বের হয়ে তার ব্যবহৃত স্যামসাং গ্যালাক্সি এস ২৪ এফই মডেলের স্মার্টফোনটি হারিয়ে ফেলেন। ফোনটিতে একটি বাংলাদেশি ও একটি ভারতীয় সিম কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছিল। এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকায় চিন্তায় পড়ে যান ওই শিক্ষার্থী। পরে সহপাঠী রিজুয়ানা রহমান রিসার সহায়তায় কলাবাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে ভুক্তভোগী। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীটির শিক্ষক শারমিন বিষয়টি সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টারকে অবহিত করেন।

সিআইডি আরও জানায়, অভিযোগ পাওয়ার পর সিপিসির বিশেষজ্ঞ দল প্রযুক্তিগত অনুসন্ধান শুরু করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মোবাইল ফোনটির অবস্থান শনাক্ত করে ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে বাগেরহাট জেলা থেকে সেটি উদ্ধার করা হয়। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে সিআইডি সদর দপ্তরে ফোনটি প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

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