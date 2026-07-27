Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

লৌহজংয়ে ১০০০ পিস ইয়াবা ও ৩৫ গ্রাম হেরোইনসহ কারবারি আটক

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
লৌহজংয়ে ১০০০ পিস ইয়াবা ও ৩৫ গ্রাম হেরোইনসহ কারবারি আটক
লৌহজংয়ে এক হাজার পিস ইয়াবা ও ৩৫ গ্রাম হেরোইনসহ কারবারি আটক। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবা ও হেরোইনসহ এক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের গোয়ালীমান্দ্রা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তি হলেন শ্রীনগর উপজেলার দেউলভোগ (খারাকান্দি) এলাকার বাসিন্দা মো. মুন খান (৩০)। অভিযানকালে তাঁর কাছ থেকে এক হাজার পিস ইয়াবা ও ৩৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মাদকমুক্ত জেলা গড়তে জেলা পুলিশ সর্বোচ্চ কাজ করে যাচ্ছে।’

পুলিশ সুপার আরও বলেন, আটক ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লৌহজং থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

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