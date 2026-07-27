Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

চাঁদাবাজি ও মারামারির দুই মামলায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৬

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
চাঁদাবাজি ও মারামারির দুই মামলায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৬
বিএনপি নেতা আজাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় চাঁদাবাজি ও মারামারির অভিযোগে দায়ের করা পৃথক দুটি মামলায় উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এম এম মনিরুজ্জামান মণ্ডল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার পৌর শহরের ঝিকিরা এলাকার আব্দুল বারেকের ছেলে মো. আশিক (১৯), ইদ্রিস আলীর ছেলে রবিউল ইসলাম (২০), কেসমতের ছেলে মনতাজ (৫০), ফিকু প্রামাণিকের ছেলে শাহাদাত হোসেন (৩৮), চান উল্লার ছেলে আব্দুল মোমেন (৪৫) এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আজাদ হোসেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম মোল্লা বলেন, থানার ভেতরে বিএনপি নেতা জাহিদুল ইসলাম মিস্টারকে মারধরের ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে ২৬ জুলাই রাতে আজাদ হোসেনকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা করেন। একই দিন আলমগীর হোসেন নামের আরেক ব্যক্তি চাঁদাবাজির অভিযোগে আজাদ হোসেনকে প্রধান আসামি করে পৃথক আরেকটি মামলা করেন।

উল্লাপাড়া মডেল থানার ওসি এ এম এম মনিরুজ্জামান মণ্ডল বলেন, রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে মারামারি ও চাঁদাবাজির পৃথক দুই মামলায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মারামারির মামলার বাদী জাহিদুল ইসলাম এবং চাঁদাবাজির মামলার বাদী আলমগীর হোসেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সোমবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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