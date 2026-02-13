রাজধানীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর রহস্যজনক মৃত্যু

রাজধানীতে ওমর ফারুক (৩৮) নামে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এক বাংলাদেশি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে তাঁকে টিকাটুলি থেকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন মিলন নামে এক অটোরিকশাচালক। সকাল ১০টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে ঢাকা মেডিকেলে অটোরিকশা রেখে চালক পালিয়ে যান।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশাচালক মিলন চিকিৎসকদের জানান যে, ওয়ারী টিকাটুলি মোড়ে সকালে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন এক ব্যক্তি। আশপাশের লোকজন গুরুতর অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে তাঁর অটোরিকশায় তুলে দেন। তবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনার পর আহত ব্যক্তি ও অটোরিকশা রেখে পালিয়ে যান মিলন।
হাসপাতালে ওমর ফারুকের বড় বোন শিরিন আক্তার জানান, তাঁর ভাই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সেখানে স্ত্রী, তিন মেয়ে ও মাকে নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে তাঁদের বাড়ি মাদারীপুর শিবচর উপজেলার আজগরগাঁও কান্দি গ্রামে।
শিরিন আক্তার আরও জানান, গত ২৮ জানুয়ারি ওমর ফারুক বাংলাদেশে আসেন, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁর ফিরতি ফ্লাইট ছিল। বাংলাদেশে এসে টিকাটুলির হোটেল সুপার লিমিটেডে উঠেছিলেন। সেখান থেকেই পশ্চিম ধোলাই পাড়ে বড় বোনের বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। আজ সকালে ফোনে তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারেন তাঁরা।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, মৃত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে রেখে অটোরিকশার চালক পালিয়ে গেছেন। ঘটনাটি ওয়ারী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
