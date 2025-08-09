Ajker Patrika
হাতিয়ায় স্থায়ী ফেরী সার্ভিসের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে হাতিয়ায় স্থায়ী ফেরী সার্ভিসের দাবিতে মানববন্ধন হয়। ছবি: সংগৃহীত
নৌপথের দুর্ভোগ কমাতে হাতিয়া দ্বীপে স্থায়ী ফেরী সার্ভিস চালুর দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে হাতিয়ার সম্মিলিত সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে মানববন্ধন হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশের বৃহত্তম দ্বীপ হাতিয়া আজও অনিরাপদ ও অনিশ্চিত নৌ যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। স্থায়ী ফেরী সার্ভিসের অভাবে দ্বীপবাসীকে প্রতিদিনই পাড়ি দিতে হয় সীমাহীন দুর্ভোগের সাগর। অতিরিক্ত ভাড়া, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা, ভিড়ে ঠাসা নৌযান, মাঝনদীতে নৌকায় যান্ত্রিক ত্রুটি এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ যেন নিত্যদিনের বাস্তবতা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, যাত্রীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ, হয়রানি ও জিম্মি করে ভাড়া আদায় এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। জরুরি রোগী, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, কর্মজীবী ও ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া দ্বীপবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অগ্রগতি অসম্ভব বলে দাবি করেন বক্তারা।

বক্তারা সরকারের প্রতি অবিলম্বে দ্বীপ হাতিয়াতে স্থায়ী ফেরী সার্ভিস চালুর আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে দেরি করলে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। মানববন্ধনে হাতিয়ার বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারাসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল “ফেরী চাই, বঞ্চনা নয়”, “হাতিয়ার সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সরাসরি সংযোগ চাই” এবং “নৌযান হয়রানি বন্ধ করো”।

বিষয়:

ফেরিপ্রেসক্লাবহাতিয়াঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকা
