রাজধানীতে চলন্ত বাসে আচার খেয়ে অচেতন, হাসপাতালে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক কাপড় ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টার দিকে মারা যান তিনি। এর আগে আজ বেলা ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী এলাকায় এক বাসে আচার খাওয়ার পর অচেতন হয়ে পড়েন তিনি।

মৃত মোখলেসুর রহমানের (৪০) বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার হানদোলা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আব্দুর রহমান।

হাসপাতালে মৃত ব্যক্তির বেয়াই মো. নাজির মোল্লা জানান, এলাকায় তাঁদের নিজেদের কাপড়ের ব্যবসা রয়েছে। বিভিন্ন সময় মোখলেসুর ঢাকায় কাপড় কিনতে এলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। গতকাল বুধবার রাতে নড়াইল থেকে বাসযোগে আজ সকালে যাত্রাবাড়ী এলাকায় নামেন তাঁরা।

নাজির মোল্লা আরও জানান, আজ সকাল ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ী থেকে একটি বাসে ওঠেন নারায়ণগঞ্জ ভুলতা যাওয়ার উদ্দেশে। বাসে পাশাপাশি সিটে বসেছিলেন তাঁরা। বাসটি কিছু দূর যেতেই এক হকার ওঠেন বিভিন্ন প্রকারের আচার নিয়ে। মোখলেসুর ওই হকারের কাছ থেকে বড়ইয়ের আচার কিনে খান। কিছুক্ষণ পর হকার এসে বলেন, একটু পানি খান ভালো লাগবে।

নাজির মোল্লা বলেন, ‘ওই হকার তখন আমাকেও আচার খেতে বলে, কিন্তু আমি খাইতে রাজি না হওয়ায় জোর করে। পরে তাকে ধরতে গেলে দৌড়ে বাস থেকে নেমে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি অজ্ঞান পার্টির সদস্য ছিল।’

নাজির আরও বলেন, ‘এর কিছুক্ষণ পর মোখলেসুর বলেন—‘‘আমার কেমন জানি লাগতেছে’’। বলেই অচেতন হয়ে পড়েন। গাড়ির লোকজন যাত্রাবাড়ী এলাকাতেই আমাদের বাস থেকে নামিয়ে হাসপাতালে নিতে বলে। তখন বাস থেকে নেমে একটি অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে মারা যায়।’

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঢাকা জেলাচিকিৎসামৃত্যুঢাকা বিভাগঢামেকঢাকাব্যবসায়ী
