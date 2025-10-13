Ajker Patrika
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে জাবির ১৬ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ১৬ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবার) বিকেলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, গত ১২-১০-২০২৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ নম্বর (ছাত্র) হলে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের কতিপয় শিক্ষার্থী একই বিভাগের ৫৪ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং করার ঘটনায় উপাচার্যের নির্দেশক্রমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ধারা ৪-এর (১) (খ) অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার প্রদান করা হলো।

বহিষ্কৃত ১৬ জন শিক্ষার্থী সকলেই প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ৫৩ ব্যাচের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন মো. তানভীর রহমান মুন, মো. আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, আব্দুল্লাহ আল সাঈদ, মো. আবু তালহা রনি, রাজিব শেখ, এস. এম. মাহামুদুন্নবী, মো. আবু সাইদ, জান্নাতুল আদন, আহম্মেদ আরেফিন রাতুল, তাসনিমুল হাসান জুবায়ের, মো. মাহামুদুল হাসান ফুয়াদ, মো. আল হাসিব, মো. আব্দুল্লাহ আল নোমান, মো. রাকিবুল হাসান নিবির, মো. জাহিদুল ইসলাম এবং উশান্ত ত্রিপুরা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ

এ ছাড়া এই অভিযোগ তদন্তের জন্য মওলানা ভাসানী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামানকে সভাপতি, সহকারী প্রক্টর ড. মো. আল-আমিন খানকে সদস্য এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উচ্চ শিক্ষা ও বৃত্তি) লুৎফর রহমান আরিফকে সদস্য-সচিব করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ নম্বর হলের ৪০৩ নম্বর কক্ষে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে।

