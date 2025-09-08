Ajker Patrika
গুলশানে ফ্ল্যাট দখলচেষ্টার অভিযোগে সাকা চৌধুরীর দুই ভাতিজাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ৩৪
ফাইল ছবি

গুলশানে এক শিল্পপতির বাসায় জোরপূর্বক প্রবেশ করে স্ত্রী ও সন্তানদের মারধরের অভিযোগে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর (সাকা চৌধুরী) দুই ভাতিজাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমানের আদালতে শিল্পপতি (মৃত) মাইনুল ইসলামের স্ত্রী ফারজানা আন্না ইসলাম মামলাটি করেন।

মামলার আসামিরা হলেন সাকা চৌধুরীর ভাই গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর দুই ছেলে সামির কাদের চৌধুরী ও শাকির কাদের চৌধুরী, সামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের প্রোপ্রাইটর আরেফিন সামসুল আলম, মেরিনা ইরশাদ, কেশব চন্দ্র নাথ, হারুন অর রশীদ, ফেরদৌস মুনসি, শাহাবুদ্দিন ও ছালাউদ্দিন আব্বাছি।

আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে অভিযোগ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে বলে আদালত আদেশে বলেছেন।

বাদীর আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গুলশানের মডেল টাউন এলাকায় ছয়তলা ভবন নির্মাণ করার জন্য আরেফিন সামসুল আলমের সঙ্গে ২০০৬ সালে মাইনুল ইসলাম ও ফারজানা আন্না ইসলাম দম্পতি ভবন নির্মাণের চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। ২০০৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর তাঁরা বাড়ি বুঝে পান। মাইনুল ইসলাম ২০০৮ সালের ২৪ মার্চ মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর সামসুল আলম অন্য আসামিদের নিয়ে বাড়ির ফ্ল্যাট দখলের চেষ্টা করতে থাকেন। আসামিরা জাল দলিল তৈরি করে বাড়ির দ্বিতীয় তলার সম্পূর্ণ ফ্লোর দখলের চেষ্টা করেন।

৫ আগস্টের পর আসামিরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। গত ১৪ জুলাই তাঁরা ওই বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে ফ্ল্যাটগুলোর তালা ভেঙে দখল করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ৫ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। ফারজানা আন্না ইসলামকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন। গত ২৮ আগস্ট আবারও তাঁরা বাসায় প্রবেশ করে হামলা করে বাসার লোকজনদের আহত করেন। ১০ লাখ টাকা ও ১০ ভরি সোনার জিনিসপত্র নিয়ে যান। ৫ কোটি টাকা চাঁদা না দিলে ফ্ল্যাটগুলো দখল করে নেওয়ার হুমকি দেন। যাওয়ার সময় আসামিরা বাসার নিচে গ্যারেজ ভাঙচুর করে প্রায় তিন কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করেন। পরে তাঁরা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।

