Ajker Patrika
ঢাকা

মানবিক উদ্যোগে পাঠকবন্ধুর উষ্ণতার ছোঁয়া

পাঠকবন্ধু ডেস্ক
মানবিক উদ্যোগে পাঠকবন্ধুর উষ্ণতার ছোঁয়া
নিরাপত্তাকর্মী, পিয়ন ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে শীতের চাদর তুলে দিচ্ছেন আজকের পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান। ছবি: পাঠকবন্ধু

মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পাঠকবন্ধু আয়োজন করেছে ‘উষ্ণতার ছোঁয়া শীতবস্ত্র বিতরণ ২০২৬’ কর্মসূচি। শীতের কনকনে ঠান্ডায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনে সামান্য হলেও উষ্ণতা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২২ জানুয়ারি আজকের পত্রিকার নিরাপত্তাকর্মী, পিয়ন ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাঠকবন্ধুর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আজকের পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান প্রত্যেকের হাতে শীতের চাদর তুলে দেন। শীতবস্ত্র পেয়ে কর্মীদের মুখে ফুটে ওঠে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার হাসি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আজকের পত্রিকার প্রশাসনিক সমন্বয়কারী এস এম সেলিম, মানবসম্পদ বিভাগের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী আফরোজা পারভীন, সহসম্পাদক ইলিয়াস শান্তসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এরপর ২৫ জানুয়ারি রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকার একটি ছোট বস্তিতে অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সমাজসেবক মায়ময়না খাতুন মনি, আজকের পত্রিকার ডিজিটাল অ্যাড সেলস বিভাগের প্রধান সিরাজুল ইসলাম সুমন, পাঠকবন্ধুর প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুর রাজ্জাক খান এবং পাঠকবন্ধু বরিশাল জেলার সদস্য মো. সিফাত ই মনজুর রোমান শীতের চাদর তুলে দেন অসহায় মানুষের হাতে। চাদর পেয়ে এক বৃদ্ধ আবেগভরে বলেন, ‘শীতের চাদর পেয়ে খুবই খুশি লাগছে। পাঠকবন্ধুকে ধন্যবাদ। দোয়া করি, তারা যেন আরও অনেক মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।’

অসহায় দরিদ্র মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন পাঠকবন্ধুর সদস্যরা। ছবি: পাঠকবন্ধু
অসহায় দরিদ্র মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন পাঠকবন্ধুর সদস্যরা। ছবি: পাঠকবন্ধু

সমাজসেবক মায়ময়না খাতুন মনি বলেন, ‘পাঠকবন্ধু দেশের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য শীতের উপহার নিয়ে এসেছে। তাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন, যেন তারা সব সময় এমন মানবিক কাজে যুক্ত থাকতে পারে।’ পাঠকবন্ধুর উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি আরও বলেন, ‘পাঠকবন্ধু সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ও মানবিক কাজ করছে, আমার খুব ভালো লেগেছে।’ এ সময় তিনি পাঠকবন্ধুর সঙ্গে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেন।

আজকের পত্রিকার ডিজিটাল অ্যাড সেলস বিভাগের প্রধান সিরাজুল ইসলাম সুমন বলেন, ‘তীব্র শীতে অসহায় মানুষগুলো অনেক কষ্ট পায়। সেই কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করতেই পাঠকবন্ধুর এই উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও পাঠকবন্ধু এমন মানবিক কর্মসূচি আরও জোরদারভাবে চালিয়ে যাবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’

ডিআইইউতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন অধ্যাপক শাহ আলম চৌধুরী। ছবি: পাঠকবন্ধু
ডিআইইউতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন অধ্যাপক শাহ আলম চৌধুরী। ছবি: পাঠকবন্ধু

পাঠকবন্ধুর প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুর রাজ্জাক খান বলেন, ‘এটি কোনো দান নয়, এটি উপহার। আমরা যেমন আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিই, তেমনি আপনাদেরও এই উপহার দেওয়া হলো। সবাই দোয়া করবেন, যেন পাঠকবন্ধু ভবিষ্যতেও এমন উষ্ণতার বার্তা পৌঁছে দিতে পারে।’

এর আগে ১৭ জানুয়ারি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাঠকবন্ধু ডিআইইউ শাখার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক শাহ আলম চৌধুরী শীতের চাদর তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান আসাদ, সহকারী অধ্যাপক মেহেদী হাসান, প্রভাষক সানজিদা আফরোজ, সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তানজিল কাজীসহ পাঠকবন্ধু ডিআইইউ শাখার সাবেক ও বর্তমান কমিটির সদস্যরা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়মানবিক সহায়তাঢাকা জেলাঢাকা বিভাগআজকের পত্রিকাঢাকাপাঠকবন্ধু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা বেতনে সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

শিশুদের কান ধরে ওঠবস করানোর ভিডিও ভাইরাল: নিন্দার মুখে ডাকসু থেকে সর্বমিত্র চাকমার পদত্যাগ

নির্বাচন উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ডিএনসিসি প্রশাসক এজাজকে দুদকে তলব

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

ভারতে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়াজুড়ে আতঙ্ক, করোনার মতো সতর্কতা

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

শুধু ভোট দিয়ে চলে আসলে হবে না, হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

ভোট দিয়ে হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে হবে: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি দেখভালে রিসিভার নিয়োগের আদেশ

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার আশ্বাস মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

বোয়ালখালীতে নির্বাচনী সভার কাছে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ বিএনপির, পুলিশের দাবি আতশবাজি

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য

নির্বাচন সামনে রেখে যেন অস্ত্র ঢুকতে না পারে—কাস্টমসকে এনবিআর সদস্য