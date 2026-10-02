Ajker Patrika
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ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দুই ঘণ্টা পর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক, তদন্ত কমিটি গঠন

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 
দুই ঘণ্টা পর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক, তদন্ত কমিটি গঠন
দুই ঘণ্টা পর ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় উদ্ধারকারী ট্রেনের একটি ট্রলির চার চাকা লাইনচ্যুত হওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাউন লাইনে দুই ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ট্রলিটি উদ্ধার শেষে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের কেবিন মাস্টার মাইনুল হক বলেন, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে একটি উদ্ধারকারী ট্রেন আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে সিলেটের উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছিল। স্টেশনের ইয়ার্ডের কাছে ট্রেনটির একটি ট্রলির চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়।

দুর্ঘটনার পর ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাউন লাইনে রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনায় স্বপন নামে রেলওয়ের এক কর্মী আহত হন। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রেলকর্মীরা দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে লাইনচ্যুত ট্রলিটি উদ্ধার করা হয়। এরপর ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আখাউড়া রেলওয়ের সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী আবু হানিফ পাশা বলেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে আখাউড়া রেলওয়ের ট্রাফিক পরিদর্শককে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়ারেলওয়েচট্টগ্রাম বিভাগট্রেনতদন্ত কমিটিআখাউড়া
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