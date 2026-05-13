চা খেতে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় দুই ভাই নিহত

চার বন্ধু একসঙ্গে চা খেতে যাচ্ছিলেন। আজ বুধবার ভোরবেলা ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের সার্ভিস লেনের তেঘরিয়া যাত্রীছাউনির পাশে তাদের বহনকারী অটোরিকশাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় একটি ট্রাক। অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় আপন দুই ভাই নাদিম (১৫) ও রাজন (১৪)। মর্মান্তিক এই সড়ক দুর্ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের পরিবার।
নিহত নাদিম ও রাজন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের পারগেন্ডারিয়া এলাকার বাসিন্দা মো. ইদু মিয়ার ছেলে।
দুই ভাইয়ের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয় বাসিন্দা জাকির হোসেন জানান, রাতে চার বন্ধু একটি অটোরিকশা নিয়ে চা খেতে হাসনাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। নিরিবিলি সড়কে হঠাৎই সামনে আসে একটি বালুবাহী ট্রাক। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় মুখোমুখি সংঘর্ষ। প্রচণ্ড আঘাতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। আর এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় নাদিম ও রাজন। আহত হয় তাদের সঙ্গে থাকা দুই বন্ধু।
দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে হাসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ দুটি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড হাসপাতাল) মর্গে পাঠানো হয়।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রাকটি জব্দ করা হলেও এর চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।
