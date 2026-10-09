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ঢামেকে মরদেহ রেখে পালালেন ২ যুবক, মৃতের বয়স আনুমানিক ৫০

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৪০
ঢামেকে মরদেহ রেখে পালালেন ২ যুবক, মৃতের বয়স আনুমানিক ৫০
ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এক ব্যক্তির মরদেহ ফেলে রেখে পালিয়েছেন সঙ্গে আসা দুই যুবক। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন তাঁরা। এরপর টিকিট আনতে গিয়ে পালিয়ে যান।

ওই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ বছর।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত কর্মচারী ও পুলিশ জানায়, বেলা আড়াইটার দিকে দুই ব্যক্তি ব্যাটারিচালিত রিকশায় ওই ব্যক্তিকে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। এরপর তাঁকে ট্রলিতে তোলার পর রোগীর জন্য হাসপাতালের টিকিট কাটার কথা বলে কৌশলে পালিয়ে যান।

হাসপাতালের ট্রলিম্যান অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও তাঁদের খোঁজ না পাওয়ায় মেডিকেল অফিসার ও কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা দুই যুবকের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ওই ব্যক্তির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

হাবিবুর রহমান আরও জানান, মৃত ব্যক্তির পকেটে একটি মানিব্যাগ পাওয়া গেছে। ভেতরে ৩০ টাকা ও একটি ছবি পাওয়া গেছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

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