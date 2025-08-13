Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

রাজবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর কালুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আমজাদ সরকারের স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজবাড়ীর কালুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আমজাদ সরকারের স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলায় পিকআপ ভ্যানচাপায় আমজাদ সরকার (৫০) নামের এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বোয়ালিয়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আমজাদ সরদার পাংশা উপজেলার গুদিবাড়ী গ্রামের ফটিক সরদারের ছেলে।

স্থানীয়দের বরাতে পাংশা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজ্জাদ হোসেন বলেন, আমজাদ সরদার ভ্যান নিয়ে পাংশা থেকে কালুখালী উপজেলার সোনাপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বোয়ালিয়া মোড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ঘটনার পরপরই পিকআপ ভ্যান নিয়ে চালক পালিয়ে যান। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে নিহত ব্যক্তির পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

রাজবাড়ীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

খুলনায় প্রিজন সেল থেকে পলাতক আসামিসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

খুলনায় প্রিজন সেল থেকে পলাতক আসামিসহ ৫ জন গ্রেপ্তার

মাদারীপুর আ.লীগের সহসভাপতি খোকন ব্যাপারী গ্রেপ্তার

মাদারীপুর আ.লীগের সহসভাপতি খোকন ব্যাপারী গ্রেপ্তার

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ওপরে, গঙ্গাচড়ায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ওপরে, গঙ্গাচড়ায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

শহীদ মিনারে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শেষ শ্রদ্ধা

শহীদ মিনারে ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানমকে শেষ শ্রদ্ধা