জাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায় জনের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে প্যানেলটি। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী শরণ এহসান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অবৈধ এবং নিয়মবহির্ভূত।
লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, প্রথমে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় এবং পরে চূড়ান্ত ভোটার ও প্রার্থী তালিকায়ও অমর্ত্য রায় জনের নাম ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করে। নির্বাচন কমিশনের এই পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বড় বাধা।
শরণ এহসান আরও বলেন, ২০২৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর গ্রাফিতি মোছার দায়ে অমর্ত্য রায়কে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে একই বছরের ২১ মার্চ হাইকোর্ট তাকে কেবল চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু ক্লাস, ল্যাব পরীক্ষা ও হলে থাকার অনুমতি দেয়নি। বহিষ্কারাদেশ ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে অমর্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।
প্যানেলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদপ্রার্থী নূর এ তামীম স্রোত বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এমন পক্ষপাতমূলক আচরণ জাকসু নির্বাচনকে বানচাল করার একটি ষড়যন্ত্র।
সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেল জানিয়েছে, তারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের এমন আচরণের প্রতিকার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. কামরুল আহসানের কাছে আবেদন জানাবে। প্রয়োজনে তারা আইনি লড়াই করতেও প্রস্তুত বলে জানান।
উল্লেখ্য, শনিবার বিকেল ৪টার দিকে জাকসু নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, জাকসু নির্বাচনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় অমর্ত্য রায় জনের নাম ভোটার ও প্রার্থীর তালিকা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
