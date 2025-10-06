Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্রবধূ তানজিন হামিদ মিতুল। গত শনিবার রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) হাতিরঝিল থানায় এই অভিযোগ করেন তিনি। আজ সোমবার রাতে আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাজু।

ওসি বলেন, বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্রবধূ তানজিন হামিদ মিতুল চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় এসেছেন। আমরা বিষয়টি যাচাই করে দেখেছি। তবে এখনো মামলা হয়নি। মামলা করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

মিতুল বিএনপির ষষ্ঠ প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ারের ছেলে প্রয়াত খন্দকার আব্দুল হামিদ ডাবলুর স্ত্রী। তাঁর বড় বোনের নাম শারমিন ওয়াদুদ নিপা।

অভিযোগে বলা হয়, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিপা ফোনে জানান, তাঁর ১ লাখ টাকা প্রয়োজন। ফোন পেয়ে তিনি রাত সোয়া ১১টার দিকে বোনের বাসা মগবাজারের গাবতলায় যান। সেখানে কথিত যুবদল কর্মী শাওন (২৫), হাবিব (৩৫), সাজিদ (২২) ও সানি (৩৫) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মামলার চার আসামিকে নিপার বাসায় দেখতে পান। এত রাতে বাসায় ঢোকার কারণ জানতে চাইলে মিতুলকে আসামি শাওন কোমরে থাকা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখান। তাঁরা ১ লাখ টাকা দাবি করে ভয়ভীতি দেখাতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁদের কথামতো রাত ১১টা ৫৭ মিনিটে মগবাজারে ব্যাংকের বুথ থেকে ৮০ হাজার টাকা তুলে সানিকে দেওয়া হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় ২০ হাজার টাকার একটি চেক।

অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা আগামী মাসে নিপাকে তাঁর ফ্ল্যাট খালি করে দিতে বলেছে। খালি না করলে নিপা ও তাঁর সন্তানদের ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর থেকে পরিবারটি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

তাঁর এই অভিযোগ সোমবার রাত সাড়ে ৯টায়ও মামলা হিসেবে গ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ হয়নি বলে জানিয়েছেন হাতিরঝিল থানার ওসি।

খন্দকার দেলোয়ার হোসেন মানিকগঞ্জ ও ঢাকা থেকে পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে আব্দুল হামিদ ডাবলুর মৃত্যু হয় গত বছরের ১৬ জুলাই।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশডিএমপিঢাকা বিভাগঅভিযোগঢাকাহাতিরঝিলচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপি একাই সরকার গঠন করবে: ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানায় খন্দকার দেলোয়ারের পুত্রবধূ

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

ফানুস উৎসবে বর্ণিল চট্টগ্রামের আকাশ

ফানুস উৎসবে বর্ণিল চট্টগ্রামের আকাশ