সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে এক মাস ধরে আবাসিক হোটেলে দম্পতি, গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি আবাসিক হোটেল থেকে স্ত্রীসহ এক ভুয়া সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আওতায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে টহল দল গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় তারা যাত্রাবাড়ী থানার অন্তর্গত হোটেল তাজ নামক আবাসিক হোটেলে গিয়ে তথ্য পায় যে এক ব্যক্তি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পরিচয় দিয়ে সস্ত্রীক গত এক মাস অবস্থান করছেন।

টহল দল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কথোপকথন সন্দেহজনক মনে হয়। পরবর্তীকালে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তাঁর পরিচয় ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। ওই ব্যক্তির কাছে সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম, ভুয়া পরিচয়পত্র এবং প্রতারণার নথিপত্র পাওয়া যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সেনা কর্মকর্তা সেজে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

অভিযানে টহল দল দুজনকে আটক করে। তাঁরা হলেন—খুলনার তেরখাদা থানার হাড়িখালী গ্রামের বাসিন্দা এস এম নাজমুল হাসান সুমন (২৮) এবং গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কলশেপুর এলাকার শিরিন আক্তার (৩৭)। দীর্ঘদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলে অবস্থান করছিলেন।

টহল দল হোটেল থেকে ভুয়া সেনা আইডি কার্ড, সেনা ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ ব্যাজ, সেনাবাহিনীর পোশাকসামগ্রী, প্রতারণার বিভিন্ন নথি, সাংবাদিক পরিচয়পত্র, একটি ওয়ালেট, দুটি মোবাইল ফোন, চারটি সিমকার্ড এবং বিভিন্ন স্থানের দলিলপত্র উদ্ধার করে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের আজ মঙ্গলবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকাযাত্রাবাড়ীদুর্গাপূজাবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
