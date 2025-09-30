সেনা কর্মকর্তা পরিচয়ে এক মাস ধরে আবাসিক হোটেলে দম্পতি, গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি আবাসিক হোটেল থেকে স্ত্রীসহ এক ভুয়া সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আওতায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে টহল দল গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় তারা যাত্রাবাড়ী থানার অন্তর্গত হোটেল তাজ নামক আবাসিক হোটেলে গিয়ে তথ্য পায় যে এক ব্যক্তি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পরিচয় দিয়ে সস্ত্রীক গত এক মাস অবস্থান করছেন।
টহল দল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কথোপকথন সন্দেহজনক মনে হয়। পরবর্তীকালে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তাঁর পরিচয় ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। ওই ব্যক্তির কাছে সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম, ভুয়া পরিচয়পত্র এবং প্রতারণার নথিপত্র পাওয়া যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সেনা কর্মকর্তা সেজে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
অভিযানে টহল দল দুজনকে আটক করে। তাঁরা হলেন—খুলনার তেরখাদা থানার হাড়িখালী গ্রামের বাসিন্দা এস এম নাজমুল হাসান সুমন (২৮) এবং গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কলশেপুর এলাকার শিরিন আক্তার (৩৭)। দীর্ঘদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলে অবস্থান করছিলেন।
টহল দল হোটেল থেকে ভুয়া সেনা আইডি কার্ড, সেনা ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ ব্যাজ, সেনাবাহিনীর পোশাকসামগ্রী, প্রতারণার বিভিন্ন নথি, সাংবাদিক পরিচয়পত্র, একটি ওয়ালেট, দুটি মোবাইল ফোন, চারটি সিমকার্ড এবং বিভিন্ন স্থানের দলিলপত্র উদ্ধার করে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের আজ মঙ্গলবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি আবাসিক হোটেল থেকে স্ত্রীসহ এক ভুয়া সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার আওতায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারের অংশ হিসেবে টহল দল গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় তারা যাত্রাবাড়ী থানার অন্তর্গত হোটেল তাজ নামক আবাসিক হোটেলে গিয়ে তথ্য পায় যে এক ব্যক্তি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পরিচয় দিয়ে সস্ত্রীক গত এক মাস অবস্থান করছেন।
টহল দল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ওই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কথোপকথন সন্দেহজনক মনে হয়। পরবর্তীকালে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তাঁর পরিচয় ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। ওই ব্যক্তির কাছে সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম, ভুয়া পরিচয়পত্র এবং প্রতারণার নথিপত্র পাওয়া যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সেনা কর্মকর্তা সেজে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
অভিযানে টহল দল দুজনকে আটক করে। তাঁরা হলেন—খুলনার তেরখাদা থানার হাড়িখালী গ্রামের বাসিন্দা এস এম নাজমুল হাসান সুমন (২৮) এবং গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কলশেপুর এলাকার শিরিন আক্তার (৩৭)। দীর্ঘদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলে অবস্থান করছিলেন।
টহল দল হোটেল থেকে ভুয়া সেনা আইডি কার্ড, সেনা ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ ব্যাজ, সেনাবাহিনীর পোশাকসামগ্রী, প্রতারণার বিভিন্ন নথি, সাংবাদিক পরিচয়পত্র, একটি ওয়ালেট, দুটি মোবাইল ফোন, চারটি সিমকার্ড এবং বিভিন্ন স্থানের দলিলপত্র উদ্ধার করে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যাত্রাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের আজ মঙ্গলবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী মো. খায়রুল বাশার বাহারের নামে থাকা প্রায় ৪২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পদ ক্রোক করেছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের তত্ত্বাবধানে চলমান অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।২৪ মিনিট আগে
যশোর সদর উপজেলার রাজারহাটে এক ব্যবসায়ীর কাছে থেকে ১৯ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগে এক কনস্টেবলসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) তাঁদের আদালতে তোলা হলে ১৬৪ ধারায় তাঁরা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন বলে জানান যশোর ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মঞ্জুরুল...৩৫ মিনিট আগে
সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে সুব্রত মণ্ডল (৩২) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খালে এই ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ‘সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য বিনষ্ট করতে বর্তমানে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে।’১ ঘণ্টা আগে